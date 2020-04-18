Великая суббота: онлайн-трансляция богослужений

Богослужения можно смотреть дома на YouTube и в Facebook

Коронавирусная инфекция продолжает набирать обороты. Так, на утро 18 апреля число зараженных в Украине составило 5106. Власти и медики настоятельно просят сограждан оставаться дома на Пасхальные праздники. Навстречу пошли и церкви – богослужения Православной церкви Украины (ПЦУ), Украинской православной церкви (УПЦ МП), а также Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) теперь можно смотреть дома онлайн.

Сегодня, 18 апреля, у православных христиан – шестой день Страстной седмицы, Великая суббота. В этот день вспоминают о погребении Иисуса Христа, пребывании Его тела во Гробе, сошествии Его душею во ад и возвещении пребывавшим там победы над смертью. В субботу происходит освящение пасхальной еды, а в Иерусалиме сходит благодатный огонь.

Отметим, что если в Страстную пятницу литургия не совершается, то в Великую субботу — служится литургия Василия Великого.

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Итак, службы Православной церкви Украины можно посмотреть на YouTube-канале ПЦУ, странице в Facebook ПЦУ.

а также на странице главы ПЦУ митрополита Епифания в Facebook.

Украинская православная церковь (УПЦ МП) транслирует богослужения на своей странице в Facebook и на YouTube-канале.

В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 18 апреля

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А службы Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) можно увидеть на YouTube-канале, а также в Facebook.

Напомним, синоптик Наталия Диденко рассказала, какой будет погода 18 апреля и на Пасху.

В субботу в большинстве областей ожидается сухая погода. И только на юге, кроме Крыма, местами дождь. В воскресенье небольшой дождь пройдет в северных областях и вечером 19 апреля в Одесской области. Направление ветра западное, северо-западное, 5-12 м/с, в восточных областях порывы до 15 м/с. Температура воздуха в Украине ночью 1-6 градусов, на севере местами заморозки 0-3 градуса (ниже нуля), днем 11-16 градусов, в северных областях 9-13 градусов.

О том, как печь куличи дома, – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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