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Вселенский патриарх Варфоломей написал письмо Зеленскому

Сегодня, 12:59

В Константинополе выразили уверенность относительно харизмы и административных способностей будущего президента Украины

Вселенский патриарх Варфоломей. Фото: orthodoxia.info
Вселенский патриарх Варфоломей. Фото: orthodoxia.info.

Вселенский патриарх Варфоломей поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины, который ранее уже рассказывал о своем отношении к религии. Глава Вселенского патриархата написал письмо, которое опубликовал в Twitter посол Украины в Турции Андрей Сибига.

Патриарх отметил, что убедительная поддержка украинцев на выборах (73%) является свидетельством надежды и доверия к Зеленскому и рассчитывает, что это позволит ему вести Украину к еще большим высотам и расширенным горизонтам в будущем.

"Мы всегда думаем и молимся за доброжелательных людей, и именно поэтому наша древняя церковь приветствует все инициативы, которые способствуют христианскому единству и диалогу, а также взаимному уважению и мирному сосуществованию во всем мире – среди людей, народов и религий. Наш духовный центр нежно хранит в своем сердце и мыслях прошлые и нынешние вклады, которые были сделаны для повышения благосостояния и духовного процветания вашей великой нации, как словом, так и делом. С удовольствием наблюдаем за прогрессом и обновлением, обретаемыми вашей страной день за днем – обновлением, которое должно быть и судьбой, которую страна должным образом строит. Пусть Господь благословляет Украину и сохраняет в ней мир навсегда. В завершение, мы лично, вместе со всем Вселенским патриархатом, выражаем уверенность относительно вашей харизмы и административных способностей, молимся за то, чтобы ваш президентский срок был успешным, и чтобы вы могли наслаждаться годами динамического служения людям и вдохновляющего руководства страной", – говорится в письме Варфоломея.

Напомним, 23 апреля стало известно, что Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов окружных избирательных комиссий, подсчитав 18 491 840 голосов. Недействительными были признаны 2,31% бюллетеней. К финишу в избирательной гонке первым пришел Владимир Зеленский с результатом 73,22% (13 541 530 голосов). Петр Порошенко набрал 24,45% (4 522 320 голосов). Читайте также в материале "Сегодня", когда Зеленский вступит в должность президента.

В то же время многие мировые лидеры уже поздравили победителя президентской гонки. Политики и президенты в один голос высказывают свою поддержку, призывают не сворачивать с европейского курса и продолжить реформы. В России же рассчитывают на возобновление отношений с Украиной, но пока еще не определились с позицией относительно новой украинской администрации. Читайте подробней, как мир отреагировал на выборы президента в Украине.

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Тег выборы, письмо, Зеленский, Варфоломей

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