Всеукраинский референдум: какие вопросы точно обсуждаться не будут

Принятый Верховной Радой в первом чтениизакон о всеукраинском референдуме не допускает возможность легализации отделения Донбасса или Крыма.
Об этом в интервью изданию "Фокус" заявил первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук.
"На референдум может быть вынесен любой вопрос, который пожелает украинский народ. За исключением тех, что направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение суверенитета и, что важно, территориальной целостности страны, а также разжигание национальной, межэтнической, расовой и религиозной вражды. А еще — вопросов налогов, амнистии и органов правопорядка, суда. То есть речь об отделении территорий идти не может", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Кроме того, Стефанчук считает, что "у украинцев должен быть шанс высказаться" в случае вступления страны в НАТО, но вопрос легализации в Украине смертной казни на референдум выноситься не будет, поскольку это нарушает Европейскую конвенцию по правам человека.
Напомним, законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум" был внесен в Верховную Раду президентом Владимиром Зеленским в июне.
А в прошлом месяце Венецианская комиссия его изучилаи предоставила свои рекомендации по доработке документа.
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