Встал вопрос, как страна будет жить после коронавируса: премьер-министр Шмыгаль сделал заявление

Пока эксперты подсчитывают, как карантин ударит по ВВП Украины, правительство успокаивает: будет тяжело, но мы справимся. Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев с пониманием относиться к временным мерам против коронавируса. И рассказал о дальнейшем плане поддержки экономики.
Денис Шмыгаль, председатель Кабинета министров Украины:
"Сегодня мы формируем стабилизационный фонд государства для того, чтобы поддержать бизнес, поддержать людей, поддержать органы государственного самоуправления. В любом случае мы преодолеем коронавирус. Сегодня уже встал вопрос, как страна будет жить после этого. И правительство совместно с лучшими специалистами и учеными, экспертами, представителями бизнеса разрабатывает программу экономического развития страны после коронавируса".
Тем временем экс-министр экономики дает советы на тему того, как украинским предприятиям пережить карантин. Милованов отметил, что существует много вариантов, как работать во время кризиса.
А ранее для помощи предпринимателям во время карантина Верховная Рада приняла ряд законов, которыми установлены "налоговые каникулы" и введены другие временные послабления.
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