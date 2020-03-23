Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,74
29,64

Встал вопрос, как страна будет жить после коронавируса: премьер-министр Шмыгаль сделал заявление

23 марта, 14:02

Екатерина Степаненко

Правительство разрабатывает программу экономического развития страны после карантина

Пока эксперты подсчитывают, как карантин ударит по ВВП Украины, правительство успокаивает: будет тяжело, но мы справимся. Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев с пониманием относиться к временным мерам против коронавируса. И рассказал о дальнейшем плане поддержки экономики.

Денис Шмыгаль, председатель Кабинета министров Украины:

"Сегодня мы формируем стабилизационный фонд государства для того, чтобы поддержать бизнес, поддержать людей, поддержать органы государственного самоуправления. В любом случае мы преодолеем коронавирус. Сегодня уже встал вопрос, как страна будет жить после этого. И правительство совместно с лучшими специалистами и учеными, экспертами, представителями бизнеса разрабатывает программу экономического развития страны после коронавируса".

В тренде
Зеленский призвал читать интересные книги, а Шмыгаль – поддержать родных: главные высказывания недели
"Будет тяжело, но мы справимся" – премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал украинцев с пониманием относиться к временным мерам против коронавируса и рассказал о дальнейшем плане поддержки экономики.

Тем временем экс-министр экономики дает советы на тему того, как украинским предприятиям пережить карантин. Милованов отметил, что существует много вариантов, как работать во время кризиса.

А ранее для помощи предпринимателям во время карантина Верховная Рада приняла ряд законов, которыми установлены "налоговые каникулы" и введены другие временные послабления.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

экономика коронавирус премьер-министр Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Стало известно, когда Рада может объявить чрезвычайное положение в Украине
Стало известно, когда Рада может объявить чрезвычайное положение в УкраинеПолитика
Власть обсуждает введение ЧП в Украине: что это значит
Власть обсуждает введение ЧП в Украине: что это значитУкраина
Зеленский встретился с главами телеканалов: говорили о помощи школьникам на карантине
Зеленский встретился с главами телеканалов: говорили о помощи школьникам на карантинеПолитика
Встал вопрос, как страна будет жить после коронавируса: премьер-министр Шмыгаль сделал заявление
Встал вопрос, как страна будет жить после коронавируса: премьер-министр Шмыгаль сделал заявлениеПолитика
У нардепа с коронавирусом диагностировали воспаление легких
У нардепа с коронавирусом диагностировали воспаление легкихПроисшествия
Рада готовится к внеочередному заседанию – Разумков
Рада готовится к внеочередному заседанию – РазумковПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...