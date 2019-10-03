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Встреча Лукашенко с Зеленским в Житомире: в Минске раскрыли детали

3 октября, 14:17

Президенты обсудят состояние и перспективы развития сотрудничества между Минском и Киевом

/ Фото: Getty Images

4 октября состоится рабочий визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Украину, где он примет участие в II Форуме регионов Беларуси и Украины, который будет проходить в Житомире.

Как сообщили в пресс-службе белорусского лидера, он выступит на мероприятии, а также проведет переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Лидеры стран подробно обсудят актуальное состояние и перспективы развития белорусско-украинского сотрудничества в различных сферах, обменяются мнениями по вопросам региональной и международной повесток дня", – отметили у Лукашенко.

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Напомним, о том, что Александр Лукашенко принял предложение Зеленского посетить Форум регионов в Житомире, стало известно в июле.

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Фото: М. Палинчак

Ранее "Сегодня" публиковали расписание двухдневного Форума в Житомире. В частности, пленарное заседание с участием руководства Украины и Беларуси запланировано на 4 октября.

Мы также сообщали о телефонной беседе глав государств 31 июля. В ходе беседы Зеленский обсудил с Лукашенко сотрудничество между странами, ситуацию с урегулированием конфликта на Донбассе, а также принял поздравления с прошедшими внеочередными парламентскими выборами.

Ранее президент Беларуси дал украинским СМИ эксклюзивное интервью, в котором рассказал о своем видении дальнейшего развития отношений Минска и Киева, а также о решении ситуации с Донбассом:

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Житомир Беларусь Лукашенко Зеленский Форум регионов

Источник: Сегодня

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