После танцев Путина и Кнайсль Украине нужна была встреча Порошенко и Курца

Сегодня, 13:58

По мнению эксперта, Украина должна использовать любую возможность донести свою позицию европейским партнерам

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Встреча Президента Украины Петра Порошенко и федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца, которая прошла 4 сентября в Киеве, – это очередной шанс для Украины донести европейцам свою позицию.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань.

По мнению политолога, Украина должна активно общаться с зарубежными партнерами. Такая встреча нужна с представителями Австрии, особенно после танцев Путина на свадьбе министра МИД Австрии Карин Кнайсль.

"В европейских столицах есть люди, которые настроены на продолжение санкций против России, а есть те, которые с Россией откровенно заигрывают. Курц и Кнайсль принадлежат к разным партиям... Это правильно, что Порошенко встретился с Курцем. Он донес ему украинскую точку зрению относительно ситуации на Донбассе, Минских соглашений", – считает Гарань.

Как считает эксперт, подобные встречи показывают, что Украина использует все возможности, чтобы наладить диалог с западными партнерами и показать свое отношение к непростой ситуации, которая сложилась на Донбассе.

Напомним, после встречи Порошенко и Курца федеральный канцлер Австрии призвал Россию вернуться за стол переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе, в частности в "нормандском формате".

Кроме того, Курц в начале марта встречался с президентом РФ Владимиром Путиным и заявил о большой ответственности России за ситуацию на Донбассе. Канцлер говорил, что Австрия готова внести свой вклад для достижения стабильного мира на Донбассе.
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Автор:

Людмила Грубник

Источник:

"Сегодня"

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