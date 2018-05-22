Встреча с Меркель вдохновила Путина на новые преступления против Украины – Чубаров

Политик объяснил, почему сейчас нельзя садиться за стол переговоров с российским лидером

Канцлер Германии Ангела Меркель своим визитом к президенту РФ Владимиру Путину может побудить Москву к новым преступлениям против Украины.

Такое мнение высказал в интервью "Главкому" глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Он объяснил, почему сейчас не особо поднимают тему оккупированного Крыма на международном уровне.

"Вопросы обсуждаются, но в контексте деталей введение миротворческих сил на Донбасс, вопросов, связанных с восстановлением суверенитета Украины. Ищут нишу для ввода в эти переговоры Путина, не затрагивая крымскую проблему. Я уверен, что нельзя садиться за стол переговоров с Путиным, пока не будут хотя бы остановлены репрессии в Крыму, а лучше поставить вопрос о восстановлении территориальной целостности. 18 мая Ангела Меркель, встречаясь с Владимиром Путиным в Сочи, априори должна была понимать: эта встреча вдохновляет Путина на новые преступления против Украины, то ли это увеличение репрессий против крымских татар в Крыму, то ли увеличение обстрелов в Донбассе. Сама встреча с Путиным, если не решен вопрос восстановления территориальной целостности Украины, это поощрение Путина на новые преступления", – заявил Чубаров.

Политик уверен, что Украина должна согласовывать с международными партнерами требования по Крыму, иначе в противном случае это может навредить в дальнейшем противостоянии с Россией.

Напомним, вчера, 21 мая, Порошенко и Меркель переговорили по телефону. Президент Украины и немецкий канцлер обсудили самые важные вопросы, касающиеся Украины и России.

Также недавно Меркель назвала способ решения конфликта на Донбассе. По ее словам, Германия и Франция "пытаются оживить минские соглашения", однако постоянные "нарушения на контактной линии" являются удручающим фактором.