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Встреча с Путиным не главное: эксперт назвал важнейший вопрос саммита G20

27 июня, 10:37

Неудачные итоги переговоров могут породить новую дестабилизацию в мире

Фото: Getty Images

Встреча Трампа с Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки", который стартует 28 июня в Осаке, станет эпохальным прорывом в российско-американских отношениях. Но, как рассказал сайту "Сегодня" глава Центра проблем РФ Нацинститута стратегических исследований Петр Бурковский, ключевым моментом этого саммита действительно будут переговоры Дональда Трампа с Си Цзиньпинем.

"Все ожидают их результатов. Потому что неудачные итоги переговоров могут спровоцировать мировую рецессию, которая затронет всех. На этом фоне встреча с Путиным не является ни решающей, ни ключевой", – отметил эксперт.

Глава Центра проблем РФ Нацинститута стратегических исследований Петр Бурковский также отмечал, что даже сам факт встречи с Путиным может в определенной мере ударить по Трампу.

Напомним, перед саммитом G-20 главу протокола администрации президента США Дональда Трампа Шона Лоулера отстранили от должности.

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Саммит G20: решат ли Трамп с Путиным "украинский вопрос".


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Тег переговоры, встреча, саммит, Большая двадцатка, G20, украинский вопрос , Бурковский

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АВТОР:

Виталий Рябошапка

Источник:

Сегодня

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