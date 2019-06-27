Встреча с Путиным не главное: эксперт назвал важнейший вопрос саммита G20
Неудачные итоги переговоров могут породить новую дестабилизацию в мире
Встреча Трампа с Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки", который стартует 28 июня в Осаке, станет эпохальным прорывом в российско-американских отношениях. Но, как рассказал сайту "Сегодня" глава Центра проблем РФ Нацинститута стратегических исследований Петр Бурковский, ключевым моментом этого саммита действительно будут переговоры Дональда Трампа с Си Цзиньпинем.
"Все ожидают их результатов. Потому что неудачные итоги переговоров могут спровоцировать мировую рецессию, которая затронет всех. На этом фоне встреча с Путиным не является ни решающей, ни ключевой", – отметил эксперт.
Глава Центра проблем РФ Нацинститута стратегических исследований Петр Бурковский также отмечал, что даже сам факт встречи с Путиным может в определенной мере ударить по Трампу.
Напомним, перед саммитом G-20 главу протокола администрации президента США Дональда Трампа Шона Лоулера отстранили от должности.
Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Саммит G20: решат ли Трамп с Путиным "украинский вопрос".
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