Дебаты кандидатов: что будет, если Зеленский не придет

Эксперт рассказал, как будет выглядеть дебаты без одного кандидата

Фото: Сегодня

Очных дебатов между действующим президентом Петром Порошенко и кандидатом на высший пост в Украине Владимиром Зеленским и Петром Порошенко не будет. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал директор Института мировой политики Евгений Магда.

По его мнению, в течение недели Зеленский будет искать причины, чтобы встреча между кандидатами не состоялась.

"Дебатов не будет, у Зеленского в них не заинтересована. В течение следующей недели мы будем наблюдать за тем, как его команда станет придумывать все новые и новые причины причины для того, чтобы их не было", – говорит Магда.

При этом, по его мнению, Порошенко придет 14 апреля на НСК "Олимпийски", а 19 апреля – в студию "Общественного".

"Конечно, Порошенко придет на стадион. Он же назначил там Зеленскому встречу. Я думаю, что это превратиться во встречу Порошенко с его сторонниками, где он получит дополнительный импульс и информационный повод, который можно будет использовать в течение последней недели перед выборами. А 19-ого он придет на канал", – добавляет эксперт.

Напомним, по окончании голосования на выборах президента Украины и после обнародования результатов экзит-полов поздно вечером 31 марта, действующий глава государства Петр Порошенко выступил за проведение дебатов кандидатов в президенты перед вторым туром выборов.

Владимир Зеленский принял вызов и поставил свои условия. Требованием шоумена была встреча на арене НСК "Олимпийский".

Все подробности о проведении дебатов между кандидатами в президенты Украины читайте в сборном материале сайта "Сегодня".

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АВТОР: Людмила Грубник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.