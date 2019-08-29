Встреча Зеленского и Трампа и компромат на демократов: зачем Болтон приезжал в Украину

Джон Болтон. Фото из открытых источников

Подготовка к первой встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского стала топ-темой визита советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона в Украину.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал эксперт-международник Антон Кучухидзе.

По его словам, теперь украинская сторона получила точный ответ по встрече лидеров стран.

"В приоритете – вопросы безопасности и подготовка к встрече с г-ном Трампом. Теперь мы получили более-менее внятный ответ, что эта встреча состоится в Варшаве. И, конечно же, США интересны планы нового президента Владимира Зеленского", – считает Кучухидзе.

Кроме того, как считает эксперт, Болтон как представитель республиканской партии мог искать компромат на демократов для борьбы с оппонентами в ходе предвыборной гонки в США.

"Я уверен, что львиная доля встречи была посвящена возможному сотрудничеству и поиску каких-то кейсов, выгодных для американцев в противодействии демократам. Возможно, это неформально, но могли бы спросить по поводу возможных коррупционных скандалов предыдущей администрации, которые так или иначе были в Украине. Сейчас Байден опережает Трампа. И республиканцам как-то надо сбивать рейтинг демократов, и какие-то коррупционные скандалы могут им в этом деле помочь", – продолжает эксперт.

Напомним, что Болтон прибыл в Украину накануне, 27 августа. Официальная цель визита – продемонстрировать Украине поддержку со стороны США и провести ряд встреч с украинским руководством. Неофициальная – предупредить продажу китайским компаниям запорожского предприятия "Мотор Сич".

Стоит отметить, что Джон Болтон посещал Украину и раньше – он неоднократно встречался с бывшим руководством страны, но данный визит стал для него первым после инаугурации шестого президента Владимира Зеленского.

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