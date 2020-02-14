Встречался ли Зеленский с Патрушевым в Омане: Мендель дала ответ

Мендель также подтвердила, что визит в Оман был неофициальным

/ Фото: AFP

В Украине продолжается путаница с визитом президента в Оман еще в начале января этого года. Теперь СМИ заподозрили Владимира Зеленского во встрече с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель опровергла эти слухи, написав об этом в Facebook.

Так, в СМИ вышел сюжет, что российский чиновник прилетел в ночь на 8 января чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 с бортовым номером 9H-VJN, который спустя сутки доставил президента Украины в Киев. В итоге журналисты решили, что у Зеленского с Патрушевы могла быть встреча.

"Сложно опровергнуть, что кто-то лечит зубы, у кого-то есть братья, кто летает в Москву, кто-то из чиновников РФ летает в Оман, кто-то из современных политиков знал кого-то из политиков до прихода во власть и еще где-то работал. Сложно и сопоставить эти несовместимые факты, придя к выводу, что президент договаривался за спинами общества с российским чиновником. Единственное, что было не сложно в сюжете программы "Схемы" – это отрицать факт встречи президента и представителя РФ Патрушева, ведь они действительно никогда не встречались и не говорили", – написала она.

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Мендель также подтвердила, что визит Зеленского в Оман был неофициальным.

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Отметим, накануне глава Офиса президента Андрей Ермак также прокомментировал расследование СМИ о визите Зеленского в Оман. Его удивило, что журналисты выпустили данный сюжет, не имея при этом никаких конкретных фактов и доказательств такой встречи в Омане.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Украины летал в Оман в начале января этого года вместе со своей супругой, а жили они в шикарном 5-звездочном отеле. Там он провел встречу с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Омана Абдулсаламом аль-Муршиди. Зеленский рассказал оманским инвесторам о большой приватизации в Украине.

Позже экс-глава Офиса президента Андрей Богдан (еще будучи на данной должности) подтвердил журналистам, что это не был официальный визит. Также СМИ стало известно, что летал Зеленский туда и проживал в пятизвездочном отеле за своей счет.

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