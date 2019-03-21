Вступил в силу указ Порошенко о новых санкциях против России
Украина ударила и по бизнесу страны-агрессора и наказала ряд российских политиков
Введенные президентом Украины санкции против России вступили в силу. Соответствующий указ о введении в действие решения СНБО от 19 марта "О применении, отмене и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" опубликован в газете "Голос Украины".
По предложению Кабинета министров, Службы безопасности и Национального банка санкции были введены в отношении 294 юридических и 848 физических лиц, которые причастны к агрессии против Украины в Крыму и на Донбассе, проведении незаконных "выборов" на оккупированных территориях, строительстве Керченского моста и другим антиукраинским действиям.
В то же время по рекомендации СБУ данным указом отменены санкции в отношении восьми компаний, большинство из которых прекратили свою деятельность.
Среди прочего, под ограничительные меры попали такие компании, как "МАКО-холдинг" Александра Януковича, EN+ Group и ряд других связанных с Олегом Дерипаской предприятий, российские "Силовые машины" и "Стройтрансгаз", а также судостроительный завод "Залив" народного депутата Константина Жеваго. Читайте подробней, кто из российского бизнеса попал под новые украинские санкции.
В "черный список" Украины вынесли российских политиков, в том числе туда попал и спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Напомним, 25 декабря 20198 года Россия ввела новые санкции против Украины. Об этом смотрите в видеосюжете "Сегодня".
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