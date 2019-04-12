Вступление Украины в ЕС и НАТО: Порошенко рассказал о своих амбициях
Президент считает Североатлантический альянс единственной организацией, способной отстоять безопасности страны
Одна из амбиций украинского президента Петра Порошенко заключается в том, чтобы его страна целиком прошла путь к членству в Евросоюзе и НАТО.
Об этом он заявил по итогам встречи с немецким канцлером Ангелой Меркель в Берлине, где он находится с рабочим визитом.
"Моя амбиция абсолютная четкая: мы должны пройти путь членства в ЕС и НАТО до конца. На сегодняшний день, по моему глубокому убеждению, это единственная эффективная организация, которая способна обеспечить и безопасность государства, и благосостояние, обеспечить верховенство права, демократию и свободу", – сказал он.
Президент напомнил, что по его инициативе парламент закрепил в Конституции европейские и евроатлантические стремления Украины.
Порошенко также уточнил, что украинцы пережили это непростое для всей страны время, не сломавшись.
"Мы получили уверенность, что Украина движется правильным путем", – добавил глава государства.
Петр Порошенко также отметил, что армия Украины вышла на новый уровень.
"Сотрудничество с союзниками по НАТО показывает, что украинские военные быстро учатся, готовы защищать безопасность всего европейского континента от возможных агрессивных действий Кремля", – сказал он.
Напомним, что Петр Порошенко также рассказал, какие темы поднимались на переговорах с Меркель, с которой, как он признался, было выработано по-настоящему стратегическое партнерство.
Мы также писали о встрече украинского президента с преемницей Ангелы Меркель - председательницей Христианско-демократического союза Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
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