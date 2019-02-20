Второй тур выборов президента может быть сорван: Магера назвал причину
Для возможного повторного голосования отведена дата 21 апреля, но может возникнуть проблема
Второй тур выборов президента Украины может оказаться под угрозой срыва. Существуют определенные сроки для повторного голосования, а кто-то из проигравших кандидатов в первом туре может через обращение в суд затянуть избирательный процесс. Об этом рассказал на конференции в Киеве бывший заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера.
Он уверен на 99%, что на президентских выборах будет второй тур, дата для которого – 21 апреля. По его словам, до 5 апреля окружные комиссии должны установить результаты голосования, а ЦИК – должен их огласить до 10 апреля.
Магера отмечает, что достаточно существенной угрозой для срыва голосования может стать обращение кого-то из кандидатов в суд по поводу результатов первого тура выборов. Он напомнил, что при внесении изменений в Конституцию Украины в 2016 году, когда проводилась судебная реформа, было записано, что решение в суде может оспариваться – как в апелляционном, так и в кассационном порядке, а это может затянуть судебное разбирательство.
"Возникает вопрос, который остается на повестке дня, что в такой ситуации делать, не подорвет ли это избирательный процесс как таковой", – сказал бывший замглавы ЦИК и добавил, что между первым и вторым туром очень короткий срок, поэтому есть угрозы срыва избирательного процесса.
Также Магера не исключает внесения изменений в государственный бюджет на 2019 год в части увеличения финансирования на выборы президента Украины.
А тем временем министр внутренних дел Арсен Аваков рассказывал, что на выборах уже пытаются провернуть схемы масштабного подкупа. Он рассказал, сколько уже открыто уголовных производств и по каким причинам.
Напомним, до дня голосования осталось немного больше месяца. Центризбирком допустил к участию в выборах 44 кандидата, что является рекордом для Украины. Читайте подробней полный список кандидатов, кто есть кто.
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