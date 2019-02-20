Второй тур выборов президента может быть сорван: Магера назвал причину

Для возможного повторного голосования отведена дата 21 апреля, но может возникнуть проблема

Фото: Сегодня

Второй тур выборов президента может быть сорван: Магера назвал причину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d3d/ce1/5c6d3dce13f02.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d3d/ce1/5c6d3dce13f02.jpg 2019-02-20T13:47:00+02:00 Политика Для возможного повторного голосования отведена дата 21 апреля, но может возникнуть проблема

Второй тур выборов президента Украины может оказаться под угрозой срыва. Существуют определенные сроки для повторного голосования, а кто-то из проигравших кандидатов в первом туре может через обращение в суд затянуть избирательный процесс. Об этом рассказал на конференции в Киеве бывший заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера.

Он уверен на 99%, что на президентских выборах будет второй тур, дата для которого – 21 апреля. По его словам, до 5 апреля окружные комиссии должны установить результаты голосования, а ЦИК – должен их огласить до 10 апреля.

Магера отмечает, что достаточно существенной угрозой для срыва голосования может стать обращение кого-то из кандидатов в суд по поводу результатов первого тура выборов. Он напомнил, что при внесении изменений в Конституцию Украины в 2016 году, когда проводилась судебная реформа, было записано, что решение в суде может оспариваться – как в апелляционном, так и в кассационном порядке, а это может затянуть судебное разбирательство.

"Возникает вопрос, который остается на повестке дня, что в такой ситуации делать, не подорвет ли это избирательный процесс как таковой", – сказал бывший замглавы ЦИК и добавил, что между первым и вторым туром очень короткий срок, поэтому есть угрозы срыва избирательного процесса.

Также Магера не исключает внесения изменений в государственный бюджет на 2019 год в части увеличения финансирования на выборы президента Украины.

А тем временем министр внутренних дел Арсен Аваков рассказывал, что на выборах уже пытаются провернуть схемы масштабного подкупа. Он рассказал, сколько уже открыто уголовных производств и по каким причинам.

Напомним, до дня голосования осталось немного больше месяца. Центризбирком допустил к участию в выборах 44 кандидата, что является рекордом для Украины. Читайте подробней полный список кандидатов, кто есть кто.

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