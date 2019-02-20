Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,17
30,69
УКР
Главная Больше  Новости политики

Второй тур выборов президента может быть сорван: Магера назвал причину

Сегодня, 13:47

Для возможного повторного голосования отведена дата 21 апреля, но может возникнуть проблема

Фото: Сегодня
Второй тур выборов президента может быть сорван: Магера назвал причину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d3d/ce1/5c6d3dce13f02.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d3d/ce1/5c6d3dce13f02.jpg Политика Для возможного повторного голосования отведена дата 21 апреля, но может возникнуть проблема

Второй тур выборов президента Украины может оказаться под угрозой срыва. Существуют определенные сроки для повторного голосования, а кто-то из проигравших кандидатов в первом туре может через обращение в суд затянуть избирательный процесс. Об этом рассказал на конференции в Киеве бывший заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера.

Он уверен на 99%, что на президентских выборах будет второй тур, дата для которого – 21 апреля. По его словам, до 5 апреля окружные комиссии должны установить результаты голосования, а ЦИК – должен их огласить до 10 апреля.

Магера отмечает, что достаточно существенной угрозой для срыва голосования может стать обращение кого-то из кандидатов в суд по поводу результатов первого тура выборов. Он напомнил, что при внесении изменений в Конституцию Украины в 2016 году, когда проводилась судебная реформа, было записано, что решение в суде может оспариваться – как в апелляционном, так и в кассационном порядке, а это может затянуть судебное разбирательство.

"Возникает вопрос, который остается на повестке дня, что в такой ситуации делать, не подорвет ли это избирательный процесс как таковой", – сказал бывший замглавы ЦИК и добавил, что между первым и вторым туром очень короткий срок, поэтому есть угрозы срыва избирательного процесса.

Также Магера не исключает внесения изменений в государственный бюджет на 2019 год в части увеличения финансирования на выборы президента Украины.

А тем временем министр внутренних дел Арсен Аваков рассказывал, что на выборах уже пытаются провернуть схемы масштабного подкупа. Он рассказал, сколько уже открыто уголовных производств и по каким причинам.

Напомним, до дня голосования осталось немного больше месяца. Центризбирком допустил к участию в выборах 44 кандидата, что является рекордом для Украины. Читайте подробней полный список кандидатов, кто есть кто.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег выборы, суд, магера, голосование, выборы президента-2019

Вы сейчас просматриваете новость " Второй тур выборов президента может быть сорван: Магера назвал причину". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

МВД призывает кандидатов в президенты Украины верифицировать свои аккаунты в соцсетях

Вчера, 21:38

Лишь 9 из 44 официально зарегистрированных кандидатов имеют "blue badge" на своих официальных страницах

В МВД создали дорожную карту безопасности на выборах

Вчера, 18:23

Созданная Нацполицией дорожная карта поможет отследить, какие силы и где именно будут задействованы в день голосования

Подарок от кандидата в президенты в виде килограмма гречки не считается подкупом избирателя – МВД

Вчера, 15:36

Подарок до 60 гривен не является подкупом избирателя

Выборы президента Украины: Туск обратился к украинским политикам

Вчера, 13:10

Высокопоставленный европейский чиновник выступил на украинском языке в Верховной Раде

Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве

Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства

Она неприступная - Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль

Украинские воины жестко высказались о Зеленском

Невеста Розенко показала, как проводит время с депутатом

Относительно спикера ВР Парубия начато уголовное производство

Не прикрывая сердечками: Виталий Козловский показал фото

Курс валют на 20 февраля

Украине предложили решение по Азовскому морю

ВСУ сделали грозное предупреждение авиации России
Загрузка...

Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать

Сегодня, 07:51

В Украине параллельно запущены две новые схемы монетизации субсидий. С мая останется только одна из них

Путинская пропаганда прекрасно работает в Германии: интервью с немецким журналистом

Вчера, 07:24

По словам Бориса Райтшустера, в немецком обществе сильно распространены русофилия и антиамериканизм

В тюрьму на 100 лет: депутаты предлагают ввести новую систему уголовных наказаний в Украине

Вчера, 07:08

Юристы говорят о сложностях, а политологи не верят в скорое принятие закона

Весеннее повышение пенсий: кому прибавят и на сколько этого хватит

18 февраля, 07:00

С 1 марта украинским пенсионерам добавят в среднем по 457 гривен

Эксперты назвали лучшие продукты для борьбы с гипертонией

Вскрылись неизвестные факты из жизни Децла (фото)

Анатолий Гриценко и его семь свадеб