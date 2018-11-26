Указ президента предполагает введение военного положения в полном объеме, то есть в том, в котором правовой режим военного положение выписан в соответствующем законе. Об этом "Сегодня" сообщил народный депутат Украины (фракция Блок Петра Порошенко) член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Александр Бригинец.

"Военное положение вводится на всей территории Украины. Угроза ведь идет всей территории Украины, а не отдельным ее территориям. Указ включает все пункты, которые прописаны в законе. А какие возможности, предусмотренные законом, будет применять президент, а какие нет, можно судить по словам президента. Который сказал, что сделает все возможное, чтобы не применять определенных пунктов закона. Но это не значит, что он не применит их, если так сложится ситуация, или если на этом будет настаивать СНБО, военный комитет", – сказал Александр Бригинец.

По его словам, фракция БПП на своем заседании "практически единогласно" выступила за то, чтобы поддержать введение военного положения.

Народный депутат также раскрыл детали заседания Комитета ВР по вопросам безопасности и обороны, который, напомним, также поддержал решение. По словам Александра Бригинца, в ходе рассмотрения вопроса представители БПП, "Народного фронта" и "Самопомощи" высказались за изменение Закона о правовом статусе режима военного положения.

"Было несколько предложений, как усилить закон, в определенных моментах дать больше полномочий для того, чтобы применять больше санкций в тех или иных случаях", – сказал народный депутат.

В то же время, по словам Александра Бригинца, парламент не будет пока что вносить изменения в закон.

"Сегодня это невозможно. Он (Закон о правовом статусе режима военного положения), безусловно, не отточен, не отработан. Мы никогда его не применяли. Но внесение изменений – процедура достаточно длительная – нужно внести их, подождать, пока будут внесены альтернативные проекты, рассмотреть на комитете и так далее. Уверен, что уже первый месяц работы этого закона покажет, какие в нем нужны изменения, чтобы сделать его более эффективным", – сказал Александр Бригинец.

Смотрите сегодня выпуски телеканала "Украина": "Агрессия России в Азовском море: чем ответит Украина?" в 19:00 и 23:00".

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Мы показывали видео, как корабль ФСБ РФ таранил украинский буксир. После этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – более 20 моряков в заложниках.

В России заявляют, мол, это украинские корабли нарушили морскую границу и зашли на российскую территорию Азовского моря. Москва традиционно обвинила во всем Киев и переложила свою вину за эскалацию ситуации на Украину.

В то же время Украина взялась за ответные меры на агрессию России в Азовском море. Так, были приведены в боевую готовность войска, силовые структуры, сегодня будет рассмотрен вопрос о введении военного положения, а украинские дипломаты работают по международной линии – созывают СБ ООН, ОБСЕ и информируют международных партнеров.

В свою очередь ряд стран выступил в поддержку Украины. Иностранные государства призывают России уважать международное право и немедленно освободить украинские корабли. Так, например, в ЕС и НАТО призывают Россию не накалять ситуацию в Керченском проливе. В Альянсе отметили, что внимательно следят за ситуацией.