Введение военного положения: в Раде назвали четкую дату завершения особого режима

В случае официального опубликования закона Закон Украины "Об утверждении Указа Президента Украины" О введении военного положения в Украине" № 9338, который запускает в действие положения указа главы государства от 26 ноября 2018 года № 392/2018, особый режим начнет действовать именно с даты публикации этого закона, а не с того числа, в соответствии с которым гарант ввел своим решением военное положение. Завершение же срока военного положения назначено на 26 декабря 2018 года.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия, нардеп из фракции "Народный фронт" Леонид Емец.

"В законе ("О правовом режиме военного положения". – Авт.) в ст.5 пункт 6 звучит очень конкретно: "Указ президента Украины о введении военного положения в Украине или на отдельных ее территориях, утвержденный Верховной Радой Украины, официально обнародуется вместе с законом об утверждении такого указа президента, и набирает силу одновременно со вступлением в силу этого закона". По-моему, более конкретно написать невозможно. Все очень просто, указ, как и военное положение, в соответствии с этим указом, вводится после того, как указ вступит в законную силу после официальной публикации вместе с законом об утверждении такого указа. Когда будет эта публикация – надеюсь, будет завтра, 28 ноября. Если она будет завтра, соответственно, завтра и вступит в силу. А если завтра не опубликуют, соответственно, не вступит в силу. Сегодня уже что-то опубликовали, но ошибочно", – сказал народный депутат.

Отвечая на вопрос, до какой тогда даты будет действовать военное положение, если оно вступит в силу после того числа, которое прописано в тексте президентского указа (с 14:00 26 ноября 2018 года), парламентарий ответил: "С текстом все очень просто, если бы опубликовали его раньше, военное положение и начало бы действовать раньше".

"В законе четкая норма – решение о военном положении вступит в законную силу после публикации. Указ имеет меньшую силу, чем закон, а законом № 9338 никакие другие даты не устанавливались. Все будет, как прописано в законе, после публикации. Дата окончания военного положения прописана в указе и утверждена законом, принятого Верховной Радой. То есть – 26 декабря 2018 года", – уточнил народный депутат.

Больше о введении военного положения и ситуации в Азовском море смотрите в интервью президента Украины Петра Порошенко телеканалу "Украина" в 19:40.

Напомним, 27 ноября Верховная Рада приняла закон, которым ввела в действие указ президента о введении военного положения на 30 суток.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".