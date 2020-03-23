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"Вы – наши супергерои": Зеленский тепло поблагодарил врачей Украины

23 марта, 18:49

Станислав Кожемякин

Президент отметил тех, кто в трудную минуту проявил всю силу духа

Президент Владимир Зеленский поблагодарил всех тех, кто в нелегкое время коронавирусной пандемии поддержал Украину и ее власти. В первую очередь, выступая с видеообращением к согражданам 23 марта, он отметил врачей, которым ранее было решено платить тройной оклад.

"Хочется говорить и отмечать тех, кто работает самоотверженно и без отдыха. Я искренне благодарю каждого украинского медика. Сегодня вы – наши супергерои. Спасибо за невероятную выдержку и верность клятве Гиппократа", – заявил Зеленский.

Президент также поблагодарил пограничников, которые "находятся на новой "передовой" и ведут борьбу с невидимым врагом – коронавирусной инфекцией", и военнослужащим ВСУ, которые, несмотря ни на что продолжают оборонять страну на востоке.

"Мы делаем все, чтобы Украина была здорова. Вы делаете все, чтобы Украина – была", – отметил он.

Также Владимир Зеленский отметил вклад дипломатического корпуса, члены которого днем и ночью делают все, чтобы вернуть украинцев домой из-за границы, и работников Министерства инфраструктуры, которые им в этом помогают.

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Также глава государства поблагодарил экипажи самолетов, поездов и автобусов, которые доставляют в страну граждан и ценные грузы, полицейских и нацгвардийцев – за поддержку порядка на улицах, а также волонтеров.

Отдельно президент поблагодарил глав церквей, которые проводят богослужения в режиме онлайн, социально ответственный бизнес (в частности, службы такси, которые согласились возить медиков на работу бесплатно) и "Укрпочту", которая продолжает функционировать и доставлять людям пенсии в такое сложное время.

Напомним, что на данный момент в Украине подтвердили 73 случая заражения коронавирусом. А по мнению министра здравоохранения Ильи Емца, распространение инфекции в стране можно будет остановить к маю.

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Источник: Сегодня

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