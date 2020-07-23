Выборов в ОРДЛО не будет: Грызлов отреагировал на решение Киева

Представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов приветствовал договоренность о полном прекращении огня на Донбассе. При этом он выразил возмущение тем, что Верховная Рада отказалась назначить выборы в оккупированных районах.

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Об этом он сказал по итогам переговоров, передает ТАСС.

Российская сторона называет своей заслугой договоренность о прекращении огня, хотя до этого Киев неоднократно заявлял о срывах Россией переговорного процесса.

"Наконец-то, после почти 5-месячного сопротивления, украинская сторона нашла в себе мужество согласовать те меры по прекращению огня, которые неоднократно предлагались Донецком и Луганском. В связи с этим нельзя испытать ничего, кроме удовлетворения", – сказал он.

Также Грызлов возмутился тем, что Верховная Рада объявила местные выборы в Украине, но без ОРДЛО. Москве не понравились условия Киева: выборы должны состояться только после прекращения огня, вывода войск РФ и других бандформирований и передачи Украине контроля над границей.

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Российская сторона считает, что должно быть наоборот – сначала Донбассу особый статус с закреплением в Конституции, проведение выборов "под дулами автоматов", и только потом деоккупация территорий. По словам дипломата РФ, обсуждение любых вопросов в политической, экономической и гуманитарной сферах в условиях, когда парламент Украины принял решения, исключающие урегулирование конфликта на основе Минских соглашений, "лишены всякого смысла".

"Речь идет о постановлении Верховной рады от 15 июля о проведении местных выборов, в котором в качестве условий проведения выборов на Донбассе выдвинуты условия, прямо противоречащие Минским соглашениям", – сказал Грызлов.

Как сообщали новости "Сегодня", на вчерашних переговорах в ТКГ Украина передала списки для нового обмена пленными. В Офисе президента отметили, что новый обмен удерживаемыми лицами может состояться уже в ближайшее время.

Видео предыдущего обмена пленными:

Видео: Reuters

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