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Выборы на Донбассе: эксперт рассказал, когда их возможно провести

17 сентября, 10:48

Нужно максимально устранить угрозу возобновления вооруженного конфликта, говорит Сергей Солодкий

/ Фото: AFP

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В вопросе организации местных выборов на оккупированной территории Донбасса, которые предлагается провести по т.наз. "формуле Штайнмайера", международные партнеры Киева способны слышать сильные и здоровые аргументы украинской стороны.

Об этом первый замдиректора Центра "Новая Европа" Сергей Солодкий заявил в комментарии сайту "Сегодня".

"Сейчас, к сожалению, мы только можем догадываться о сути самой "формулы Штайнмайера". Но, очевидно, что в Украине она вызывает жесткое неприятие. Возможно, дело и в недоверии к самому Штайнмайеру, которого воспринимали как пророссийского политика. Несомненно, в Украине – против односторонних уступок, которые могут быть предусмотрены этой формулой. К этому моменту Украина сделала уже немало шагов, которые показывают настроенность на мирное урегулирование. При этом Россия продолжает говорить только языком ультиматумов и оружия", – говорит политический эксперт.

По его мнению, об этом нужно постоянно напоминать партнерам на Западе.

"После того, как на Донбассе мы увидим стабильное перемирие, можно начинать говорить о формулах. Лучше, чтобы это был новый документ – без негативного шлейфа прошлого. Сколько должно пройти времени до проведения местных выборов? От участников переговоров можно услышать о двух месяцах от установленного перемирия. Наше исследование показывает, что нужно хотя бы два года, иначе остается высокой угроза возобновления вооруженного конфликта. Поэтому здесь лучше отталкиваться в первую очередь не от сроков, а от конкретных индикаторов подготовки выборов", – подчеркнул политолог.

Если украинская власть подчеркивает, что она выполняет решения, которые были достигнуты их предшественниками, здесь эксперт не усматривает какие-то риски.

"Позиция предыдущей власти как раз и предусматривала, что нужно сначала добиться режима тишины на линии фронта, а только потом можем говорить о политической части", – говорит Сергей Солодкий.

"Если Россия настаивает на том, что нужно перевернуть процесс урегулирования, тут, конечно, возникает много вопросов", – подытожил первый замдиректора Центра "Новая Европа".

Новости "Сегодня" писали, что бывший замглавы Администрации президента (2015-2019 гг.) Константин Елисеев рассказал, как не попасться на крючок Путина и дал советы Зеленскому по "формуле Штайнмайера".

Больше мнений экспертов читайте на сайте "Сегодня": "Нормандский хаос: готова ли Украина выполнять "формулу Штайнмайера" и на каких условиях".

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Источник: Сегодня

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