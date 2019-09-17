Нормандский хаос: готова ли Украина выполнять "формулу Штайнмайера" и на каких условиях

Сейчас мы не видим самой "формулы Штайнмайера". Если она будет предусматривать четкие сроки и обязательства, тогда стоит отказаться от такого названия

Фото: facebook.com/pg/pressjfo.news

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В среду, 18 сентября в Минске пройдет очередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ). В Украине говорят, что главный вопрос повестки дня – сроки отвода войск в Петровском и Золотом, чтобы в дальнейшем выйти на разведение сил по всей линии разграничения. Обсудят и обмен пленными по формуле "всех на всех". В Москве от встречи ТКГ ожидают письменного закрепления украинской стороной "формулы Штайнмайера". Это, по словам помощника президента РФ по международным делам Юрия Ушакова, главное условие встречи лидеров Нормандской четверки, с которой так торопятся в Киеве и Париже. Отвечать на ультиматум России в Украине не спешат. А когда речь заходит о пресловутой "формуле Штайнмайера", в заявлениях украинских политиков и дипломатов начинается полный хаос. И пока в Киеве говорят, что готовы встретиться в Нормандском формате хоть завтра, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков повторяет, что дата не будет определена, пока Киев не выполнит взятые на себя обязательства.

Несуществующая "формула Штайнмайера"

Последние события на "фронте" мирного урегулирования войны на Донбассе показали, что у Офиса президента нет ни стратегии, ни тактики по взаимодействию с Россией. После успешного обмена пленными в формате "35 на 35", в Кремле снова заговорили о "формуле Штайнмайера". Но за красивым названием в честь бывшего главы немецкого МИДа, а ныне – президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, ничего нет.

В интервью сайту "Сегодня" бывший представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Роман Безсмертный объяснял, что пресловутая "формула Штайнмайера" родилась во время встречи Нормандской четверки в Париже в 2015 году.

"Во время спича тогдашнего министра иностранных дел Германии в зале для переговоров не было глав государств. Озвучено было, цитирую: "После принятия ВР закона о выборах и вступления его в действие проводятся выборы на оккупированной территории". Через некоторое время, вернувшись домой, об этом по-другому начало говорить окружение президента Путина, совсем другое было сказано на пресс-конференции канцлером Меркель и Олландом (тогдашним президентом Франции Франсуа Олландом – Авт.), и совсем другое было объявлено президентом Порошенко. Еще через три месяца до ТКГ дошло письмо министров иностранных дел Германии и Франции, где была изложена норма, которая звучала так: "После того, как будет принят закон Украины о выборах на Донбассе, проводятся выборы и закон об особенностях местного самоуправления до 20:00 в день выборов задействуется на временной основе, а с момента верификации миссией ОБСЕ соответствия выборов нормам ОБСЕ, закон об особенностях местного самоуправления действует на постоянной основе".

Москва удачно воспользовалась моментом, предложив свою интерпретацию "формулы Штайнмайера", которую сейчас тиражируют российские и украинские СМИ, пока официальный Киев молчал. У Романа Безсмертного нет сомнений, что эта позиция была разработана в Кремле и передана Берлину и Парижу. Но никто и никогда из украинской стороны ни на ТКГ, ни на нормандских встречах не согласовывал текст "формулы Штайнмайера". То же самое сайту "Сегодня" сказал и бывший министр иностранных дел Павел Климкин. По его словам, "формула Штайнмайера" в интерпретации России – это начало реализации модели по федерализации Украины.

В статье "Нормандская четверка": что изменилось за три года и какие карты на столе" сайт "Сегодня" уже писал, что на самом деле речь идет о разработке новой дорожной карты по имплементации Минских договоренностей с четкими сроками имплементации. Это нужно хотя бы потому, что сроки выполнения Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года давно истекли.

Где "красные линии" Украины

Но Киев подхватил риторику Москвы с "формулой Штайнмайера", так и не предложив, условно, свою "формулу Зеленского". На совместной пресс-конференции с президентом Финляндии 12 сентября Владимир Зеленский впервые на своем уровне анонсировал обсуждение "формулы Штайнмайера" на саммите лидеров Нормандской четверки.

Уже на следующий день на полях 16-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской стратегии (YES) по Нормандскому формату и Донбассу посыпалось такое количество противоречивых заявлений, что это явно свидетельствовало о несогласованности позиций в треугольнике Офис президента-МИД-ТКГ. Первым масла в огонь подлил министр иностранных дел Вадим Пристайко:

"Мы согласились на Минские договоренности 5 лет назад, в том числе и на проведение выборов. По нашему мнению, идеально было провести выборы, пока это невозможно, одновременно во всем нашем государстве. У них уже было двое выборов – фейковых (в ОРДЛО – Авт.), их результатов мы не признаем. Сейчас мы предлагаем провести одновременно выборы по всей территории, включая оккупированную. Посмотрим, сработает ли это, по времени исключительно".

Заявление Вадима Пристайко подняло большую шумиху. Оправдываться пришлось представителю Украины в ТКГ Леониду Кучме: "Ну какие выборы, когда люди ходят с оружием? Выборы можно проводить тогда, когда войска ушли из Украины и когда тяжелая техника ушла, когда украинская власть появилась, когда могут приехать туда журналисты".

В тот же день перед ужином на YES, где выступал "95 квартал", высказался и сам Зеленский. По его словам, выборы на оккупированном Донбассе могут пройти только по украинскому законодательству после вывода войск. Однако от своих предыдущих слов о том, что Нормандская четверка будет обсуждать "формулу Штайнмайера", президент Украины не отказался. Не отказалась и Россия. Юрий Ушаков заявил, что "формулу Штайнмайера" нужно зафиксировать письменно в рамках ТКГ, которую лидеры утвердят на саммите в Нормандском формате. В понедельник утром аналогичную позицию озвучил и Алексей Чеснаков – политолог помощника президента РФ Владислава Суркова – архитектора аннексии Крыма и дальнейшей интервенции на Донбассе.

На это Леонид Кучма ответил, что решение по "формуле Штайнмайера" должны принять лидеры Нормандского формата. На большую пресс-конференцию уже 14 сентября на полях YES, чтобы снять все вопросы, вышел и Вадим Пристайко. Причем, не сам, а в компании спецпредставителя Госдепа Курта Волкера. По словам дипломатов, "формула Штайнмайера" касается исключительно закона об "особом статусе Донбасса", а ее применение возможно только после проведения там местных выборов, которые, в свою очередь, возможны только после выполнения безопасностных пунктов Минска.

Когда будет саммит лидеров

Владимир Зеленский торопит события, подгоняя своих коллег по Нормандскому формату, наконец, провести полноценный саммит. Мол, Киев не может сидеть сложа руки три года (последний раз лидеры встречались 31 октября 2016 года в Берлине), потому что каждый день гибнут наши ребята. В этом его всецело поддерживает Эммануэль Макрон. Но, по словам экспертов, здесь президент Франции может преследовать личные интересы, заигрывая у себя дома с пророссийским электоратом Марин Ле Пен, и одновременно показывая Дональду Трампу, что может выстраивать с Москвой свою историю отношений.

В Кремле не спешат соглашаться на саммит в Нормандском формате. По словам Дмитрия Пескова, в Москве ознакомились с позицией украинской стороны и на данном этапе осуществляются контакты, чтобы прояснить возможные перспективы продуктивности будущей встречи.

У Ангелы Меркель меньше иллюзий насчет России и Путина. В свое время именно немецкого канцлера удалось убедить в подходе Украины: "сначала безопасность, потом выборы". И, по словам источников сайта "Сегодня" в украинских дипкругах, устойчивым перемирие будет считаться при соблюдении режима тишины в течение минимум 60 дней.

Однако, по словам немецкого дипломата, главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера, Россия хочет протестировать позицию Зеленского после того, как в последние годы отказалась иметь дело с Порошенко.

"Для танго нужны двое. Обе стороны должны танцевать. Посмотрим, захочет ли Путин танцевать. Нет, это не ловушка России. Но все это, конечно, потребует уступок со стороны Украины. Думаю, что "формула Штайнмайера" – это линия, которая трактует Минские договоренности. Но я не буду первым, кто скажет, что все, что записано в Минских договоренностях – это не преимущества для Украины", – сказал сайту "Сегодня" Вольфганг Ишингер.

В то же время, первый замдиректора Института мировой политики Сергей Солодкий подчеркивает, что наши международные партнеры способны слышать сильные и здоровые аргументы украинской стороны.

"Сейчас, к сожалению, мы не видим самой "формулы Штайнмайера". Если она будет предусматривать четкие сроки и обязательства, тогда я бы вообще отказался от самого названия "формула Штайнмайера". По идее, это могла бы быть и "формула Зеленского". Если украинская власть подчеркивает, что она выполняет решения, которые были достигнуты их предшественниками, здесь я бы не усматривал каких-то рисков. Позиция предыдущей власти как раз и предусматривала, что нужно сначала добиться устойчивого мира, режима тишины на линии фронта, а только потом можно говорить о политической части. Если Россия настаивает на том, что нужно перевернуть процесс урегулирования, тут, конечно, возникает много вопросов", – подытоживает Сергей Солодкий.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что президенты Украины и Словакии обсудили в Киеве санкции в адрес России.

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