Выборы президента: ЦИК назвал дату начала агитации перед вторым туром
Агитация разрешается с 8 апреля
С понедельника, 8 апреля, кандидатам в президенты разрешена предвыборная агитация перед вторым туром выборов. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.
"С завтрашнего дня наши кандидаты имеют возможность юридически, и наши граждане имеют возможность участвовать в агитационной кампании каждого из кандидатов", - сказала Слипачук.
Она добавила, что до этого "предвыборная агитация была не в рамках действующего законодательства".
Ранее Центральная избирательная комиссия объявила результаты первого тура выборов президента Украины. Победу одержал Владимир Зеленский с результатом немногим более 30% голосов. Так, по результатам первого тура выборов в избирательной гонке первое место занял Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 825 голосов). Действующий президент Петр Порошенко набрал 15,95% (3 014 538 голосов). Третье место заняла Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов).
Второй тур выборов состоится 21 апреля.
Напомним, явка избирателей на выборах президента Украины составила 63,52% по данным со всех 199 избирательных округов по стране. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%). Центризбирком получил оригиналы протоколов со всех 199 избирательных округов. ЦИК обработал 100% протоколов, подсчитав 18 893 879 голосов. Недействительными признаны 1,18% бюллетеней.
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