Политолог рассказал, стоит ли верить соцопросам насчет выборов в Раду
Надо особенно внимательно наблюдать за рейтингами и каналами их распространения, говорит Смолий
Нынешняя кампания выборов в Верховную Раду характеризуется манипуляциями некоторых социологов. Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Андрей Смолий.
Смолий прокомментировал недавние данные одной из социологических компаний о том, что в Раду проходят пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".
"Нынешняя избирательная кампания отличается откровенными манипуляциями некоторых социологических групп", – написал Смолий и добавил, что еще два дня назад другая социологическая группа ставила партию "Европейская солидарность" на грань прохождения в парламент, в то время как остальные исследования показывают стабильно одинаковые показатели всех политических сил.
"Фактически происходит полномасштабная манипуляция сознанием украинцев, которых через подконтрольные СМИ пытаются убедить в "непроходимости" "Европейской солидарности", – утверждает Смолий.
Также, по его словам, следует понимать что "Европейская солидарность" провела ребрендинг и должна донести эту информацию до избирателей.
"Именно поэтому сейчас надо особенно внимательно наблюдать за рейтингами и каналами их распространения. Ведь цель манипуляции одна – не допустить проукраинские силы в парламент", - резюмировал Смолий.
Напомним, что досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля – согласно указу президента Владимира Зеленского.
Мы также писали, накануне Конституционный суд Украины признал соответствующим Конституции президентский указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
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