Выборы в Крыму – незаконны: в МинВОТ обратились к жителям Крыма

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины обратилось к жителям оккупированного Крыма не участвовать в российских выборах, так как они незаконны и их результаты будут нелегитимны. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Министерство осуждает решение российской оккупационной администрации провести 18 марта выборы президента РФ в Крыму.

"В очередной раз призываем крымчан не участвовать в незаконных выборах президента РФ на территории полуострова, не поддерживать нелегитимные выборы и воздержаться от любых действий и шагов по участию в этих выборах. Проведение страной-оккупантом выборов в Крыму является грубым нарушением Конституции и законодательства Украины, основных принципов и норм международного права, Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта, Будапештского меморандума, резолюций Генассамблеи ООН и других международно-правовых актов", – говорится в заявлении.

Также в МинВОТ отметили, что Запад не признает аннексию и оккупацию украинского полуострова и осуждает действия России. Крымчанам напомнили о незаконном "референдуме" 2014 года на полуострове, который никто, кроме Москвы, не признал.

В ведомстве подчеркнули, что на сегодняшний день на полуострое действует особый правовой режим, согласно которому никаких выборов на территории оккупированного Крыма не проводится, а все "органы власти", созданные страной-оккупантом и принятые ими решения, признаются нелегитимными и незаконными.

"Поэтому, выборы президента РФ на временно оккупированной территории являются незаконными и нелегитимными и ставят под сомнение общую легитимность этих выборов", – говорится в заявлении.

Как сообщалось, еще вчера вечером в России началось голосование на президентских выборах. Первые избирательные участки открылись на Дальнем Востоке. В избирательном бюллетене 8 кандидатов, претендующих на пост президента РФ – это максимальное количество кандидатов с 2000 года, когда за пост президента России боролись семь человек.

Подробней узнать, как Россия готовилась к выборам, и какая была реакция Киева и мирового сообщества, можно в материале "Запад не признает, а Украина грозит санкциями: страсти вокруг российских выборов в Крыму".