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Выборы в Раду: ЦИК завершил регистрацию кандидатов

26 июня, 00:21

Внеочередные выборы народных депутатов Украины назначены на 21 июля

Фото: Getty Images

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала более 3000 кандидатов-мажоритарщиков и избирательные списки 21 политической партии.

Во вторник ЦИК зарегистрировал 229 кандидатов в народные депутаты, баллотирующихся по одномандатным избирательным округам (ОВО) в порядке самовыдвижения на внеочередных выборах народных депутатов.

Также комиссия зарегистрировала 612 кандидатов в народные депутаты, выдвинутых политическими партиями в ОВО, а именно: "Оппозиционный блок", "ВО" Свобода","Сила людей","Сознательная нация","Объединение "Самопомич", "Партия местного самоуправления","Патриот","Вместе сила","Сила и честь ","Единство","Слуга народа","Удар Виталия Кличко","Аграрная партия Украины".

Следовательно, всего по состоянию на 25 июня в ОВО зарегистрировано более 3100 кандидатов в народные депутаты, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения – более 1700, выдвинутых политическими партиями – 1436.

В то же время комиссия зарегистрировала 339 кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательные списки политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе: 174 – от Аграрной партии Украины, 122 – от партии "Патриот" и 43 – от Партии зеленых Украины.

Таким образом, всего по состоянию на 25 июня ЦИК зарегистрировал 2674 кандидата в народные депутаты, включенных в избирательные списки 21 политической партии, в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

В ЦИК отмечают, что окончательные данные смогут назвать завтра после исключения из списков кандидатов, регистрация которых отменена.

Ранее мы рассказывали, как чиновники, общественные деятели, бизнесмены и шоумены готовятся к парламентским выборам.


Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года. Согласно данным опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research, более половины украинцев (55,2%) будут голосовать на будущих выборах.

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Тег выборы, регистрация, кандидаты, ЦИК, парламентские выборы, выборы 2019

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УНИАН

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