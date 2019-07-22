Выборы в Раду: ОПОРА обнародовала данные параллельного подсчета голосов

ОПОРА направила 1398 обученных и зарегистрированных наблюдателей для проведения параллельного подсчета

Фото: AFP

Гражданская сеть ОПОРА обнародовала результаты параллельного подсчета голосов избирателей на внеочередных выборах народных депутатов в Верховную Раду. Тем временем мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

По данным ОО "ОПОРА" на внеочередных выборах в Верховную Раду политические партии получили:

"Слуга народа" – 43,2% (погрешность 1%, нижний предел – 42,2%, верхний предел – 44,2%)

Оппозиционная платформа – За жизнь – 13% (погрешность 1%, нижний предел – 12%, верхний предел – 14%).

"Европейская солидарность" – 8,2% (погрешность 0,5%, нижний предел – 7,7%, верхний предел – 8,7%)

"Батькивщина" – 8,1% (погрешность 0,4%, нижний предел – 7,7%, верхний предел – 8,5%)

Голос 5,7% (погрешность 0,6%, нижний предел – 5,1%, верхний предел – 6,3%).

С результатами параллельного подсчета голосов Радикальная партия Ляшко получила 3,9%, "Сила и честь" – 3,8%, "Оппозиционный блок" – 3%, "Украинская стратегия Гройсмана" – 2,4%. Партия Шария – 2,3%, "Свобода" – 2,2%, "Гражданская позиция" – 1%, другие – 3,2%.

"ОПОРА направила 1398 обученных и зарегистрированных наблюдателей ППГ к национально репрезентативной случайной выборки избирательных участков. Наблюдатели ППГ оценивали качество проведения дня голосования и фиксировали официальные результаты. ППГ – это независимая деятельность, котрая проводится только ОПОРОЙ с намерением предоставить независимую информацию о ходе выборов и точности официальных результатов. В отличие от экзит-полов, для ППГ нужно не спрашивать граждан о том, как они проголосовали, а собирать данные с избирательных участков с помощью специально обученных наблюдателей", – говорится в сообщении.

Отметим, что обработаны все 100% со 102 заграничных избирательных участков. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Кроме того, мы публиковали список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

Также известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".

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