Выборы в Верховную Раду: в ЦИК очертили сроки объявления результатов

Некоторые окружные комиссии подали жалобы в суд и Центризбирком ждет решения

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Центральная избирательная комиссия объявит результаты выборов Верховной Рады в 15-дневный срок. Об этом заявил заместитель главы ЦИК Евгений Радченко и рассказал, какая сейчас ситуация с подачей протоколов.

"Окружные избирательные комиссии демонстрируют очень хорошую скорость и точность работы, 41 комиссия уже сдала протоколы. Уточненных протоколов, например, по сравнению с президентскими выборами намного меньше", – сообщил он.

В то же время ЦИК ждет решений судов на жалобы окружкомов.

"50-й и еще есть несколько округов, это пока решения об открытии производства. ЦИК еще полной информации не имеет, так как это случилось буквально час назад, но мы знаем, что такое произошло, и это будет означать, что... ЦИК будет ожидать окончательных решений судов", – подчеркнул он.

В то же время Радченко заявил, что ЦИК сделает все возможное, чтобы в 15-тидневный срок были рассмотрены протоколы и объявлены результаты.

Он подчеркнул, что не стоит ждать особых изменений результатов, которые отражаются на электронном табло в ЦИК

"Максимум, какие могут быть изменения – это по результатам бумажных протоколов с мокрыми печатями, которые привезут избирательные комиссии", – пояснил замглавы ЦИК.

Как сообщали новости "Сегодня", на данный момент Центризбирком подсчитал 99,68% электронных протоколов, по результатам которых уверенно идет к победе партия "Слуга народа" с 43,18% (6 287 79 голосов). Далее идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,02% (1 896 279), "Батькивщина" – 8,18% (1 192 077), "Европейская солидарность" – 8,11% (1 181 164), "Голос" – 5,83% (849 085).

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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