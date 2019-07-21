Выборы в Верховную Раду: в Польше на голосование выстроилась очередь (фото)

Работники посольства вместе с избирателями спели гимн Украины и приступили к голосованию

Фото: twitter.com/ADeshchytsia.

В Польше снова выстроилась очередь для голосования, на этот раз на выборы в парламент-2019. У посольства Украины в Варшаве собралось много людей. Соответствующие фото разместил в Twitter посол Андрей Дещица.

Стоит отметить, что перед открытием участка № 900069, когда на улице уже стояла очередь, на балконе посольства сотрудники вывесили баннер в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова и исполнили гимн Украины.

Также открылся избирательный участок и в Кракове.

Как сообщали новости "Сегодня", первым голосование началось в австралийской столице Канберре. Там в посольстве Украины избирательный округ открылся еще вчера вечером. Смотрите фото и видео, как украинцы голосовали в Австралии.

Как сообщали новости "Сегодня", на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы. Все округа и кандидаты по мажоритарке.

За места в многомандатном округе поборются еще 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра. Списки всех партий, которые пытаются попасть в Раду.

По размеру избирательный бюллетень будет как два листа писчей бумаги А4 (20х60 см), серо-голубого цвета со стилизованным изображением Верховной Рады. Своим правом временно изменить место голосования воспользовались 280 922 украинца из 34 миллионов зарегистрированных избирателей.

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