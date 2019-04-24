Выдача паспортов жителям Донбасса напоминает сценарии в Приднестровье и Южной Осетии – Кислица

Замминистра иностранных дел Украины отметил, что это спланированная акция

Фото: Facebook

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица назвал указ президента РФ Владимира Путина о выдаче паспортов жителям ОРДЛО повторением сценариев в Приднестровье, Южной Осетии и Абхазии. Об этом дипломат написал в Twitter.

"Указ Путина о выдаче паспортов РФ на основании "бумажек" ОРДЛО: повторение сценариев в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии. Это спланированная акция, вызов не только Киеву, но и Берлину, Парижу, Брюсселю и Вашингтону", – написал Кислица. Он заявил, что на такие действия агрессора немедленной должен быть отпор.



Кроме того, заместитель министра вспомнил, что в 2017 председатель ОБСЕ МИД Австрии осудил указ Путина о признании документов выданных на неконтролируемых Украины территориях Донбасса и признал его противоречащим процессу урегулирования.



"Стоит помнить об этом Томасу Гремингеру, который сейчас в Москве", – обратился дипломат к действующему генсеку ОБСЕ.

Как сегодня стало известно, Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства РФ жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по упрощенной схеме. "Установить, что лица, постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке", – говорится в его указе.

Стоит отметить, что в соответствии с законодательством, в Украине не признается двойное гражданство.

Напомним, в декабре прошлого года Совет Федерации России одобрил закон, который дает Путину новые полномочия определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке в гуманитарных целях.

В то же время в комментарии сайту "Сегодня" эксперт-международник Антон Кучухидзе рассказал, грозят ли Кремлю новые санкции Запада за паспорта жителям ОРДЛО. По его словам, Россия нарушает украинское законодательство и международные нормы.

Мы также писали, что прошлой осенью Кремль сократил финансирование боевиков. В частности, стало известно о массовом сокращении бюджетников в ОРДЛО – от дворников до работников местных органов власти.

Напомним, что в феврале 2017 года Путин подписал указ о признании Россией "паспортов" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Украинские власти назвали это доказательством оккупации Донбасса Россией, а тогдашний генсек ОБСЕ Ломберто Заньер заявил, что это решение помешает перемирию.

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