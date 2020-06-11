"Выход Украины из Минского процесса": Грызлов закатил истерику после заседания ТКГ

Представитель РФ в Контактной группе нервно отреагировал на итоги переговоров по Донбассу

Представитель России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов возмущен, что украинская сторона отказалась вести переговоры в Минске с представителями боевиков и недоволен появлением представителей ОРДЛО. Он считает, что таким образом Украина фактически выходит из Минского процесса.

"Киев отказывается обсуждать политические вопросы в соответствии с пунктами 11, 12 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, с представителями Донецка, Луганска и собирается обсуждать их с бывшими жителями Донбасса, которые сейчас проживают на территории Украины. Киев решил вести переговоры с людьми, которых сам и назначил. Такая позиция фактически означает выход Украины из Минского процесса", – сказал он.

Также Грызлов обвинил Киев якобы в срыве процесса обмена пленными и расценивает как провокацию одностороннее открытие украинской стороной пунктов пропуска в Донбассе.

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"Представители Киева сегодня в одностороннем порядке открыли пропускные пункты на линии соприкосновения. Ранее в очередях, причем устроенных именно Киевом, уже были смертельные случаи. В условиях жары и эпидемии ситуация на пропускных пунктах может быть намного хуже. Одностороннее решение Украины по пропуску через линию соприкосновения, без согласования с Донбассом – это провокация", – заявил Грызлов.

В данном контексте стоит напомнить, что именно оккупанты заблокировали КПВВ на Донбассе со своей стороны, люди теряют сознание в очередях.

Также Грызлов заявляет, что якобы именно Киев отказывается принимать решение о прекращении огня на фронте, хотя на самом деле боевики ни на день не прекращают обстрелы, периодических даже по гражданским.

"По новым участкам разведения киевская сторона делает только декларации, при этом отказывается обсуждать конкретные координаты – это лишь имитация работы, а не выполнение решений. Украина по-прежнему не дает гарантий безопасности на весь период работ, необходимых для подготовки инфраструктуры для открытия новых пропускных пунктов в Счастье и Золотом", – сказал он.

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Как сообщали новости "Сегодня", на крайних переговорах впервые приняли участие представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Стало известно, что теперь представители ОРДЛО будут участвовать в работе ТКГ на постоянной основе. На переговорах Киев очередной раз настаивал на прекращении огня и разведении сил на новых участках.

Что сейчас происходит на Донбассе – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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