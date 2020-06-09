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На Донбассе откроют пункты пропуска: как будут работать КПВВ

9 июня, 10:08

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Пункты пропуска были закрыты из-за карантина и людей практически не пропускали

На Донбассе с завтрашнего дня с 11:00 на КПВВ снимут ограничения на пересечение линии разграничения – откроются пункты пропуска для пешеходов и автотранспорта. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Пропуск граждан и транспортных средств будет проводиться ежедневно с 11:00 до 14:00 и осуществляться:

  • для автомобильного сообщения через КПВВ "Марьинка" – дорожный коридор "Донецк – Курахово";
  • для пешего сообщения через КПВВ "Станица Луганская" – дорожный коридор "Станица Луганская – Счастье – Новоайдар".

При въезде на территорию, подконтрольную Украине, гражданам будут мерить температуру, также нужно обязательно быть в защитной маске и соблюдать социальную дистанцию в пункте пропуска. В ООС отмечают, что для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса "Дій вдома", или обсервации.

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Приоритет в пересечении линии разграничения предоставляется гражданам при наличии причин социально-гуманитарного характера (при предоставлении соответствующих подтверждающих документов), а также которые следуют для участия во внешнем независимом оценивании (при предъявлении сертификата и приглашения-пропуска). Пропуск остальных лиц будет осуществляться после оформления граждан приоритетной категории.

Как сообщали новости "Сегодня", с 1 июня КПВВ на Донбассе перешли на новый график работы. Шесть пунктов пропуска начали работать по летнему времени.

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Донбасс пункты пропуска КПВВ

Источник: Сегодня

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