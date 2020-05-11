Выплаты медикам, продление карантина и борьба с COVID-19: Зеленский провел совещание

В Офисе президента состоялось традиционное совещание, посвященное предотвращению распространения коронавируса, под председательством Владимира Зеленского.

Главе государства доложили о последней статистике по распространению инфекции, а также сообщили, что уровень смертности от COVID-19 в Украине невысокий – он составляет 2,6%.

Кроме того, шла речь о готовности медучреждений к приему больных.

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Президент также поинтересовался состоянием экономики и действием программ, которые должны помочь бизнесу в карантинный период.

"Мы обсуждали ряд программ кредитной поддержки малого и микробизнеса, ведь они больше всего страдают от карантина. Мы должны помочь им сейчас и после карантина, чтобы они могли быстро прийти в себя. Нам надо предложить им так называемые кредитные каникулы", – подчеркнул Зеленский.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что со стороны правительства созданы все предпосылки для полноценной работы обновленной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", также дополнительно финализируется другая программа – "Новые деньги", по которой предприниматели смогут получить кредиты под очень низкий процент.

Основное условие программ – сохранение не менее 80% рабочих мест в малом и микробизнесе.

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Глава правительства добавил, что в этом месяце дополнительно зарегистрировалось 140 тысяч безработных.

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Президент также сделал замечание относительно задержки надбавок медикам, которые работают с больными COVID-19. Глава правительства пояснил, что деньги были направлены в регионы, однако местные власти руководствовались не нынешним постановлением Кабинета министров, а документом Министерства социальной политики от 2003 года.

Кабмин будет искать решение, чтобы эти финансовые ресурсы были выданы медикам.

"Обязательно эти деньги должны быть выплачены. Бюрократия, конечно, часто является препятствием, но в этом случае нельзя позволить руководствоваться старыми правилами в условиях новых вызовов. Доплаты должны получить все, кто этого заслужил. Как можно скорее", – подчеркнул Зеленский.

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Отдельно на совещании шла речь о смягчении карантина. При внедрении адаптивного карантина маски и социальное дистанцирование будут обязательными – во избежание вспышек COVID-19.

Как сообщали новости "Сегодня", с 11 мая в Украине смягчают ряд карантинных ограничений, в частности, разрешили открыться бизнесу. В то же время с понедельника хотят увеличить количество общественного транспорта, чтобы с началом работы магазинов, кафе, ресторанов, салонов красоты и других заведений обеспечить перевозку дополнительных пассажиров, которые будут ехать на работу.

В свою очередь министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, когда заработает общественный транспорт в Украине. По его словам, это произойдет после 22 мая. Он отметил, что пока сложность в вопросе запуска метро.

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