Вышинский вышел на свободу: как отреагировали в Кремле

Кирилл Вышинский / Фото: AFP

Кремль рад, что киевский суд принял решение изменить меру пресечения обвиняемому в государственной измене бывшему главному редактору агентства "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что РФ приветствует решение освободить Вышинского из-под стражи в СИЗО под личное поручительство.

"Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского. Пока в оценках ограничимся. Мы приветствуем это решение украинского суда", – сказал он на брифинге 28 августа.

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В то же время, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов призвал Россию к соответствующему ответу.

Напомним, 19 июля Подольский районный суд Киева продлил на два месяца меру пресечения Вышинскому, обвиняемого в государственной измене. Арест продлен до 19 сентября без определения размера залога.

Однако 28 августа Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство защиты об изменении меры пресечения, после чего Вышинского освободили из-под стражи в зале суда.

Он будет обязан являться в суд по первому требованию, сообщать о смене места проживания и воздержаться от общения со свидетелями своего дела.

Мы также писали, что Вышинского не включили в список на обмен заключенными между Россией и Украиной. Якобы он отказался от обмена и "намерен добиваться своего оправдания и освобождения".

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