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Суд продлил арест Кирилла Вышинского

19 июля, 16:19

Коллегия судьев отклонила ходатайство адвокатов и продлила арест еще на два месяца

Кирилл Вышинский
Кирилл Вышинский. Фото: AFP

Киевский суд принял решение о продлении меры пресечения обвиняемого в государственной измене главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Согласно вердикту, который был оглашен во время перенесенного на 19 июля заседании Подольского районного суда, содержание Вышинского под стражей будет продлено на два месяца – то есть, до 19 сентября.

Таким образом, коллегия судей отклонила ходатайство стороны защиты о смягчении меры пресечения своему подзащитному на личное обязательство.

В ходе сегодняшнего заседания Вышинский также попросил удовлетворить просьбу своих адвокатов.

"Я прошу удовлетворить просьбу моих адвокатов и изменить мне меру пресечения с ограничения моей свободы на личное обязательство", – сказал он перед тем, как судьи удалились в комнату совещаний.

В то же время, гособвинение выступило против удовлетворения ходатайства стороны защиты, призвав суд продлить Вышинскому меру пресечения в виде ареста.

Напомним, что Кирилл Вышинский был задержан 15 мая 2018 года по подозрению в государственной измене, за что ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. 10 июня этого года ему зачитали полный текст приговора, однако главред "РИА Новости Украина" не признал свою вину.

Мы также писали, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность обменять незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова на Вышинского.

Суд по делу Кирилла Вышинского является одной из самых важных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:


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Тег арест, главред, госизмена, риа новости, государственная измена, вышинский

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