Выйдут войска – и мы зайдем: Зеленский озвучил условия выборов на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский считает что нужно, чтобы сначала Украина получила доступ к оккупированным территориям на Донбассе, потом помогла находящимся там людям вернутся к нормальной жизни, получила контроль над границей и только тогда – провела выборы.

Об этом 17 апреля, в 21:00 в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Большой результат – вернем наши территории. Будет вывод войск, незаконных вооруженных формирований, обязательно будем контролировать нашу границу с Российской Федерацией, и обязательно там пройдут выборы. Хотя все говорят о местных выборах, я понимаю, что это очень важно, но важно получить свою территорию, прежде всего", – сказал он.

Зеленский добавил, что судьба многих людей, которые сейчас находятся на Донбассе, пока неясна.

"Самое главное, выйдут войска – и мы зайдем. Если мы зайдем, мы сразу вернем наших людей к жизни. Потом граница, потом выборы", – отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет обменять тех людей, которые находятся или в аннексированном Крыму, или на территории РФ.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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