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Взрывы на складах в Балаклее: Хомчак гарантирует, что "полетят головы"

23 ноября, 20:47

Хомчак обещает, что безнаказанности не будет

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Недавняя трагедия на складах боеприпасов в Балаклее, в результате которой погибли украинские военнослужащие, стала результатом служебной халатности, за которую понесут ответственность конкретные должностные лица.

Об этом заявил в интервью в Брюсселе начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак, который принял участие в мероприятиях в рамках заседания Военного комитета ЕС, передает Укринформ.

"Это был первый случай в Вооруженных силах, когда во время инцидента на складах боеприпасов погибли военные саперы. Хочу выразить соболезнования семьям людей, которые потеряли жизнь. Расследование этой трагедии в Балаклее сейчас продолжается", – сказал Хомчак.

Он выразил убеждение, что последние события в Балаклее не имеют ничего общего с подрывами военных арсеналов, которые происходили в предыдущие годы.

"Я участвовал в расследовании по всем тем арсеналах в качестве тогда главного инспектора Вооруженных Сил, поэтому могу эти события сравнивать. Здесь был случай халатности тех, кто должен был контролировать и организовывать эту работу. Поэтому, когда завершится расследование, гарантирую, многие лишатся своих должностей, а возможно, и уйдут из Вооруженных сил из-за того, что они это допустили. Я никому не стану прощать таких случаев, потому что безнаказанность – она ​​порождает только больший беспорядок и опасность", – отметил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Напомним, что 17 ноября стало известно о том, что в больнице Харькова умер еще один военный, получивший тяжелые ранения и ожоги во время взрывов в Балаклее.

Новости "Сегодня" писали, что людей не предупредили об утилизации боеприпасов, и после взрывов в сети стали появляться видео и фото клубов дыма в районе населенного пункта. Жители забили тревогу, решив, что повторяются события 2017 года.

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Ранее в Генштабе заявили, что в результате ЧП погибли два сапера, еще пятеро получили ранения. А в воинской части А0563 сообщили, что погибшие – Дмитрий Мовчан и Денис Ярмак.

Напомним, в марте 2017 года на крупнейшем в стране складе боеприпасов, неподалеку от Балаклеи, ночью произошел пожар. Власти эвакуировали население в радиусе 10 километров от эпицентра взрывов (население города – 29 тыс. человек) – автобусами вывозили людей из опасной зоны. Читайте все подробности и версии взрывов в Балаклее в 2017 году.

Также отметим, что за последние 16 лет на территории нашей страны горели и взрывались шесть складов с боеприпасами, где-то даже и не раз. Читайте подробнее, как в Украине взрывались военные арсеналы.

/ Фото: Сегодня

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ВСУ хомчак взрывы в Балаклее

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