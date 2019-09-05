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"Взяток брать не будут": Холодницкий прокомментировал начало работы Антикоррупционного суда

5 сентября, 12:26

Прокуроры САП готовы поддерживать обвинение в новом суде против обвиняемых в коррупции

Назар Холодницкий

Назар Холодницкий / Фото: Facebook

Сегодня Высший антикоррупционный суд начал свою работу и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий ожидает приговоры по тем уголовным производствам, которые ведут антикоррупционные органы. Об этом он сказал журналистам.

По его словам, САП готово поддерживать обвинение в новом суде, чтобы приговоры получили одиозные чиновники и политики.

"Я надеюсь, что с началом работы Высшего антикоррупционного суда мы увидим приговоры. Обвинительные, оправдательные, но приговоры. Речь идет о Насирове, Розенблате, Полякове, Мартыненко, Труханове, обо всех делах НАБУ и САП", – сказал Холодницкий.

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В то же время руководитель САП уверен в честности судей ВАКС.

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"Я уверен в том, что судьи Высшего антикоррупционного суда взяток брать не будут. А если такие факты появятся, то расследовать их будет Государственное бюро расследований", – добавил он.

Как сообщали новости "Сегодня", директор национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник отметил, что антикоррупционные органы передадут в Антикоррупционный суд 208 уголовных производств по чиновникам.

С сегодняшнего дня в Украине заработал Высший антикоррупционный суд, который теперь будет заниматься уголовными производствами в отношении высокопоставленных чиновников. В свою очередь президент Владимир Зеленский назвал главную задачу для Антикоррупционного суда. По его мнению, новая судебная инстанция должна сделать так, чтоб в итоге были довольны результатами и украинцы, и иностранные инвесторы.

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Холодницкий САП антикоррупционный суд ВАКС

Источник: Интерфакс-Украина

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