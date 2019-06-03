Встреча Зеленского и Юнкера: в Еврокомиссии сделали заявление
В ходе встречи будет обсуждаться широкий спектр вопросов двухстороннего сотрудничества
Предстоящая встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером является возможностью поддерживать "очень хороший уровень отношений с Украиной". Об этом сообщил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.
"Это первая встреча с новым президентом Украины, и мы с нетерпением ее ожидаем. Это возможность поддерживать очень хороший уровень отношений, который у нас был с Украиной также во время президентства Порошенко", – констатировал Схинас в понедельник на брифинге в Брюсселе, комментируя встречу, которая состоится во вторник в Брюсселе в рамках двухдневного визита Зеленского в Бельгию.
По словам Схинаса, в ходе встречи будет обсуждаться широкий спектр вопросов двухстороннего сотрудничества, экономики, гражданского общества, проведения реформ.
"У нас много вопросов для обсуждения", - добавил представитель ЕК.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский совершит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня.
Как стало известно из дипломатических источников, в рамках пребывания в Брюсселе Зеленский встретится с руководством Европейского Союза и НАТО.
Он, в частности, встретится с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером и президентом Европейского Союза Дональдом Туском.
Зеленский также проведет переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, по окончании которых пройдет пресс-конференция.
Ранее сообщалось, что президента Украины Владимира Зеленского пригласили посетить Канаду 2 июля.
Также замглавы Администрации президента Вадим Пристайко заявил о разработанных планах первых зарубежных визитов президента Владимира Зеленского.
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