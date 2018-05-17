"Я лично отдал приказ": Шуляк раскрыл детали расстрелов на Майдане

Сегодня, 15:47

Экс-командующий Внутренних войск на допросе рассказал о причинах, по которым он дал разрешение открывать огонь по протестующим

Станислав Шуляк. Фото: zik.ua
Станислав Шуляк. Фото: zik.ua

Экс-командующий Внутренних войск Украины Станислав Шуляк в ходе дачи показаний в рамках слушания дела о госизмене экс-президента Виктора Януковича в Оболонском районном суде Киева рассказал, от кого исходил приказ открывать огонь по участникам Майдана в феврале 2014 года, передает "Украинская правда".

Так, во время допроса в формате видеоконференции, Шуляк заявил, что "никаких команд ни от кого от вышестоящего руководства на применение оружия против протестующих... (он – Ред.) не получал".

"Я лично отдавал приказ одному из подразделений отряда "Омеги" в случае обнаружении лиц, стреляющих по сотрудникам милиции и Внутренних войск, в частности со стороны консерватории, открывать огонь на поражение без предупреждения", – заявил экс-командующий ВВ.

Шуляк рассказал, что его подчиненные докладывали, что местность очень задымлена из-за горящих покрышек, поэтому они не стреляли из-за плохой видимости.

"Один доложил, что не может вести огонь, потому что видимости нет... Территория задымлена. Поэтому огонь не открывался", – сообщил Шуляк.

По его словам, 20 февраля первая информация о выстрелах на Майдане поступила около 7 утра, а около 8 утра появились сообщения о первых погибших и раненых. Шуляк заявил, что отдал приказ об отводе внутренних войск из зоны обстрела на пересечение улиц Институской и Ольгинской.

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При этом он утверждал, что гостиница "Украина" "полностью находилась на территории, которая контролировалась протестующими". По его словам, снайперский огонь из окон отеля велся "на проффесиональном уровне с разных позиций, которые трудно идентифицировать"

"Наблюдателями установлено, что стреляли в направлении нижней части улицы Институской и Октябрського дворца", – ответил Шуляк на вопрос о том, по ком велся огонь.

Отметим, экс-главу ВВ ранее уже допрашивали о событиях времен Революции достоинства на слушании по делу о "беркутовцах" 2 декабря 2016 года. Тогда Шуляк около пяти часов отвечал на вопросы прокуроров, адвокатов и "включал Януковича".

Напомним, в декабре 2017 года бывший нардеп Андрей Сенченко рассказал, что приказ на расстрел Майдана давал именно Шуляк в феврале 2014 года. Он вспомнил, как в день расстрела майдановцев из здания Кабмина вышла группа людей в черной форме и двинулась на Европейскую площадь.
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