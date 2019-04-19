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"Я не ваш оппонент, я – ваш приговор": Зеленский ответил Порошенко

Сегодня, 19:43

Порошенко задал вопрос Зеленскому о его компетентности

Президент Украины Петр Порошенко задал вопрос Владимиру Зеленскому о его компетентности.

"Сегодня, когда мы говорим о должности президента, я считаю, что самый большой риск – это некомпетентность. Вы говорили, что будете учиться на должности президента и есть на это время. Вы сели бы в самолет, пилот которого сел за штурвал чтобы учиться? Легли бы вы под нож хирурга, который пришел в операционную, чтобы поучиться? Вы бы простили такую некомпетентность? А почему президенту это можно?", – поинтересовался Порошенко.

Владимир Зеленский ответил на это, что Порошенко задает ему вопросы, на которые должен отвечать сам. 

"Я не ваш оппонент, я – ваш приговор. Я много раз был в АТО. От кого я прячусь? От каких повесток? Я публичный человек, и меня не смогли найти и дать в руки повестку? Вы снова лжете. Я никогда в жизни не говорил с Путиным. А я знаю, сколько раз вы начиная с 2014 говорили с Путиным по телефону. Я не был в России с начала войны, и это ложь снова. Что касается главнокомандующего. Сейчас война. Вы мне задаете вопросы, на которые отвечать должны вы. Почему война до сих пор не окончена? Вот такой вы главнокомандующий. А касательно кота в мешке – мне кажется, лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре", – заявил Зеленский.

Как сообщалось, Порошенко ответил Зеленскому, что он "не кот в мешке, а мешок".

Напомним, что ранее стали известны ведущие дебатов – ведущая телеканала ICTV Елена Фроляк и председатель правления "Общественного радио", журналист Андрей Куликов.


Кроме того, как мы писали, на сегодняшние дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским открыли НСК "Олимпийский" для зрителей. Территория спорткомплекса взята под усиленную охрану.

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Тег Порошенко, дебаты, Зеленский, вопросы

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