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"Я сделаю все, чтобы они сели на скамью подсудимых" – резкое заявление Ляшко

7 февраля, 22:02

Лидер Радикальной партии Украины обещает добиться наказания для тех, кто позволил импорт российской электроэнергии

Лидер Радикальной партии Украины обещает добиться наказания для тех, кто позволил импорт российской электроэнергии. Об этом политик заявил в эфире телеканала "Украина 24", в проекте с известным журналистом и ведущим Тиграном Мартиросяном.

"Этот Андрей Герус, который возглавляет парламентский комитет по вопросам энергетики – это фактически слуга России. Ведь именно он внес поправки в закон, которые в октябре 2019 запустили в Украину "троянского коня" – российскую электроэнергию", – заявил лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

По словам политика, в результате этого начали остановятся отечественные тепловые станции. Также от такого импорта пострадали украинские шахтеры и энергетики, подчеркнул Олег Ляшко.

"С октября месяца 2019 Украина заплатила более 7 млрд. грн. за 1 млрд. киловатт российской, белорусской электроэнергии и за 3 млн. тонн российского угля. В то время, когда украинские шахтеры на государственных шахтах месяцами не получают заработную плату и им грозит увольнение", – заявил Олег Ляшко.

Олег Ляшко подчеркнул, что аргументы о том, что импорт осуществляется в рамках конкуренции, являются, по его мнению, неправдой.

"Мы при этом не можем продать свою электроэнергию в Россию. Что это за конкуренция? Они нам продают, мы к ним продать не можем! Более того – в цене украинского электричества – рабочие места украинских шахтеров и энергетиков, их зарплаты и налоги в украинский бюджет. А в цене российского электричества, за которое мы платим – это финансирование российских шахтеров, энергетиков, российских пенсионеров и российской армии, ведь доходы идут в российский бюджет. Именно поэтому мы воюем против этого предательства. И я сделаю все, чтобы эта банда Геруса , которая привела сюда, в Украину, российское электричество, и лишила десятки тысяч украинский работы, чтобы они все сели на скамью подсудимых", – заявил лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

Олег Ляшко считает, что импорт российской электроэнергии – это огромное преступление перед украинскими пенсионерами, врачами, учителями.

"Потому что миллиарды гривен не поступили в качестве налогов в бюджет в результате российской экономической экспансии. И все эти люди, которые сделали это преступление, безусловно, должны сидеть на скамье подсудимых и отвечать", – заявил лидер Радикальной партии Украины.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что Минэнерго ожидает сокращения импорта электроэнергии из России, чтобы сохранить работу шахтерам.

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Источник: Сегодня

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