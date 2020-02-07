"Я сделаю все, чтобы они сели на скамью подсудимых" – резкое заявление Ляшко

Лидер Радикальной партии Украины обещает добиться наказания для тех, кто позволил импорт российской электроэнергии. Об этом политик заявил в эфире телеканала "Украина 24", в проекте с известным журналистом и ведущим Тиграном Мартиросяном.

"Этот Андрей Герус, который возглавляет парламентский комитет по вопросам энергетики – это фактически слуга России. Ведь именно он внес поправки в закон, которые в октябре 2019 запустили в Украину "троянского коня" – российскую электроэнергию", – заявил лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

По словам политика, в результате этого начали остановятся отечественные тепловые станции. Также от такого импорта пострадали украинские шахтеры и энергетики, подчеркнул Олег Ляшко.

"С октября месяца 2019 Украина заплатила более 7 млрд. грн. за 1 млрд. киловатт российской, белорусской электроэнергии и за 3 млн. тонн российского угля. В то время, когда украинские шахтеры на государственных шахтах месяцами не получают заработную плату и им грозит увольнение", – заявил Олег Ляшко.

Олег Ляшко подчеркнул, что аргументы о том, что импорт осуществляется в рамках конкуренции, являются, по его мнению, неправдой.

"Мы при этом не можем продать свою электроэнергию в Россию. Что это за конкуренция? Они нам продают, мы к ним продать не можем! Более того – в цене украинского электричества – рабочие места украинских шахтеров и энергетиков, их зарплаты и налоги в украинский бюджет. А в цене российского электричества, за которое мы платим – это финансирование российских шахтеров, энергетиков, российских пенсионеров и российской армии, ведь доходы идут в российский бюджет. Именно поэтому мы воюем против этого предательства. И я сделаю все, чтобы эта банда Геруса , которая привела сюда, в Украину, российское электричество, и лишила десятки тысяч украинский работы, чтобы они все сели на скамью подсудимых", – заявил лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

Олег Ляшко считает, что импорт российской электроэнергии – это огромное преступление перед украинскими пенсионерами, врачами, учителями.

"Потому что миллиарды гривен не поступили в качестве налогов в бюджет в результате российской экономической экспансии. И все эти люди, которые сделали это преступление, безусловно, должны сидеть на скамье подсудимых и отвечать", – заявил лидер Радикальной партии Украины.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что Минэнерго ожидает сокращения импорта электроэнергии из России, чтобы сохранить работу шахтерам.

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