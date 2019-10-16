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"Я видел большое достижение": Сайдик рассказал о ситуации в Станице луганской

16 октября, 11:08

Представителя ОБСЕ порадовало увиденное в районе пропускного пункта в Станице

Фото: ООС

Фото: ООС

Несмотря на то, что выросло число обстрелов на Донбассе, специальный представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик доволен ситуацией с мирным урегулированием в Станице Луганской после разведения там войск. Об этом он сказал по итогам переговоров в Минске, передает пресс-служба ОБСЕ.

Он отметил, что лично посетил Станицу Луганскую и увидел, как идет работа по восстановлению моста.

"В конце прошлой недели я провел два дня на востоке Украины где, в частности, ознакомился с ситуацией в Станице Луганской. Меня особенно впечатлили темпы работ по ремонту моста через реку Северский Донец. 4 октября там был открыт временный обходной мост, по которому я сам лично прошел и смог наблюдать за восстановлением разрушенного пролета основного моста. Я видел большое достижение, которое облегчает пересечение линии соприкосновения для гражданского населения", – сказал Сайдик.

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Представитель ОБСЕ напомнил, что началу ремонтных работ предшествовало три года переговоров.

Как сообщали новости "Сегодня", Украина продолжает работы по восстановлению разрушенной части моста на участке разведения № 1 в Станице Луганской. Представители ГП "Станично-Луганский райавтодор" ремонтируют обочины и устанавливают тросовые ограждения, а вблизи разлома моста постоянно работают волонтеры, оказывая социальную помощь населению. 5 октября на мосту у Станицы Луганской открыли временный переход.

Кроме того, у пункта пропуска в Станице Луганской строят автобусную остановку. Накануне строители завершили возведение временного перехода в обход – он будет работать до тех пор, пока не реконструируют основной.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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обсе мост Станица Луганская Мартин Сайдик

Источник: Сегодня

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