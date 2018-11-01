Яценюк объяснил, как Украине ответить на новые санкции России

Сегодня, 14:09

Лидер "Народного фронта" отметил, что большинство фамилий в списке Кремля – настоящие патриоты Украины

Арсений Яценюк. Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy
Арсений Яценюк. Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy

Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк, комментируя новые санкции России против физлиц и юрлиц Украины, отметил, что оказаться в санкционном списве РФ – повод для поздравлений.

"Приветствую представителей "Народного фронта" в санкционном списке Кремля. Это не санкционный список. Большинство фамилий в нем – настоящие патриоты Украины", – написал Яценюк на своей странице в Facebook.

Экс-премьер отметил, что Украина в ответ на санкции Крмеля должан отвечать противодействием в правовом поле – в том числе и в международных судах.

"Украина должна отвечать новыми судебными искам против России как в международных судах, так и правосудием против приспешников Кремля в Украине", – добавил Яценюк.

0_128

Как известно, премьер-министр России Дмитрий Медведев 1 ноября подписал постановление правительства РФ № 1300 о введении специальных экономических мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.

Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился ввести новые санкции в отношении Украины в ответ на ограничительные меры, которые прежде были объявлены Киевом. Отмечается, что указ Путина го санкциях против Украины будет отменен только в ответ на отмену ограничительных мер, которые ранее ввел Киев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Правительству РФ было поручено "определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры", а также "определить специальные экономические меры, применяемые в отношении физических и юридических лиц".

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит на украинские санкции "зеркальными  мерами" в отношении экономики, физических и юридических лиц.
яценюк, санкции, санкции против Украины

Вы сейчас просматриваете новость "Яценюк объяснил, как Украине ответить на новые санкции России". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Павел Климкин. Фото: AFP

Климкин объяснил введение Россией санкций против Украины

Сегодня, 14:03

Санкционный список и время его обнародования натолкнули министра на один вывод

Политика

Александр Турчинов. Фото: turchynov.com

"Напугали ежей голым задом": Турчинов и Луценко отреагировали на санкции России

Сегодня, 13:30

Путин пытается создать видимость того, что еще может кого-то чем-то напугать и решил ударить санкциями, отметил генпрокурор
Загрузка...

Политика

Ирина Геращенко. Фото: Facebook

Геращенко о санкциях России: Хорошая оценка Кремлем работы Порошенко

Сегодня, 13:01

Политики, которые не попали в "черный список", должны задаться вопросом: а что же они делают в украинской политике, отметила Геращенко

Политика

Фото: AFP

Российские санкции против Украины: почему это больше пропаганда, чем политика

Сегодня, 12:30

Кремль старается показать свое негативное отношение к украинскому политикуму и бизнесу, тем самым давая понять россиянам, что Украина не дружественная страна
Загрузка...