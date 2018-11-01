Яценюк объяснил, как Украине ответить на новые санкции России

Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк, комментируя новые санкции России против физлиц и юрлиц Украины, отметил, что оказаться в санкционном списве РФ – повод для поздравлений.

"Приветствую представителей "Народного фронта" в санкционном списке Кремля. Это не санкционный список. Большинство фамилий в нем – настоящие патриоты Украины", – написал Яценюк на своей странице в Facebook.

Экс-премьер отметил, что Украина в ответ на санкции Крмеля должан отвечать противодействием в правовом поле – в том числе и в международных судах.

"Украина должна отвечать новыми судебными искам против России как в международных судах, так и правосудием против приспешников Кремля в Украине", – добавил Яценюк.

Как известно, премьер-министр России Дмитрий Медведев 1 ноября подписал постановление правительства РФ № 1300 о введении специальных экономических мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.

Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился ввести новые санкции в отношении Украины в ответ на ограничительные меры, которые прежде были объявлены Киевом. Отмечается, что указ Путина го санкциях против Украины будет отменен только в ответ на отмену ограничительных мер, которые ранее ввел Киев.

Правительству РФ было поручено "определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры", а также "определить специальные экономические меры, применяемые в отношении физических и юридических лиц".

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит на украинские санкции "зеркальными мерами" в отношении экономики, физических и юридических лиц.