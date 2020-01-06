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Здоровья, уюта, достатка: Яценюк поздравил украинцев с Рождеством

6 января, 19:13

Известный украинский политик поздравил страну с праздником

/ Фото: Facebook

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк поздравил всех украинцев, которые "радуются появлению первой звезды, извещающей о рождении дитя Божьего, а завтра будут праздновать Рождество Христово".

"Веселых и радостных праздников нам всем! Здоровья, уюта, достатка! Пусть бережет Господь вас и Украину! Христос рождается!" – написал экс-премьер.

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Напомним, ранее Яценюк поздравил Православную церковь Украины с годовщиной получения томоса, который "утвердил Церковь украинского народа как независимую и равную в семье Православных церквей мира".

Ранее митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что предоставление украинской церкви томоса об автокефалии представляет особую ценность, поскольку подтверждает оправданность многовекового стремления Украины к своей церковной независимости.

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Напомним, посольство США в Украине уже поздравило Православную церковь Украины с первой годовщиной получения томоса об автокефалии.

Кроме того, по этому поводу в патриаршем храме на Фанаре в Стамбуле 5 января состоялась божественная литургия, которую провел Вселенский патриарх Варфоломей. Он заявил, что не ПЦУ виновна в расколе православного мира, а Русская церковь и ее патриарх Кирилл.

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