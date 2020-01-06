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США поздравили Православную церковь Украины с первой годовщиной получения томоса

6 января, 12:57

Соединенные Штаты поддерживают правоукраинцев свободно исповедовать религию без внешнего вмешательства

Предстоятель ПЦУ Епифаний

Предстоятель ПЦУ Епифаний / Фото: Getty Images

Посольство США в Украине поздравило Православную церковь Украины с первой годовщиной получения томоса об автокефалии.

"Поздравляем Православную церковь Украины с первой годовщиной получения томоса об автокефалии, предоставленного Вселенским патриархом Варфоломеем. Мы еще раз подчеркиваем нашу поддержку права украинцев свободно исповедовать религию без внешнего вмешательства", - говорится в поздравлении, обнародованном в микроблоге посольства в Twitter.

Ранее предстоятель Православной церкви Украины Епифаний сообщил, что в Православную церковь Украины перешли около 600 приходов Московского патриархата, и в будущем предстоит еще одна волна таких массовых переходов.

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В то же время, Епифаний подчеркнул, что в ПЦУ хотят, чтобы "и в дальнейшем это было мирно, спокойно и добровольно, мы не имеем права еще создавать внутри страны религиозный фронт, нам не нужны противостояния".

Напомним, что 8 ноября в каирском храме Архангела Михаила патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II провел божественную литургию, в ходе которой зачитал имя митрополита Киевского и всея Украины Епифания – в списке остальных церковных предстоятелей он занимает 15-е место. Это означает фактическое признание ПЦУ как поместной автокефальной церкви в Украине.

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В каноническом подчинении Александрийского патриархата находится весь Африканский континент. Это одна из старейших церквей в мире, которая занимает второе место в диптихе.

АПЦ стала уже второй церковью, признавшей томос об автокефалии ПЦУ. В октябре это сделала Элладская православная церковь, за что РПЦ исключила архиепископа Афинского и всей Эллады Иеронима II из своего диптиха.

6-7 января 2019 года в Стамбуле состоялось торжественное вручение Украине томоса об автокефалии Православной поместной церкви. Участие в церемонии принимали Вселенский патриарх Варфоломей, на тот момент президент Петр Порошенко и глава ПЦУ Епифаний.

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США томос ПЦУ

Источник: Сегодня

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