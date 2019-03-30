Яценюк встретился с вдовой сенатора Джона Маккейна
Яценюк поблагодарил Синди Маккейн за продолжение дела ее мужа
Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в Киеве провел встречу с вдовой сенатора Джона Маккейна, Синди Маккейн, которая прибыла в Украину в составе американской делегации наблюдателей за ходом президентских выборов в Украине.
"Для меня большая радость и честь встретится сегодня с госпожой Синди Маккейн, женой большого друга Украины, сенатора Джона Маккейна", – написав Яценюк в своем Facebook по окончании встречи.
Также он выразил благодарность Маккейн "за слова поддержки, которая она адресовала всей нашей стране" и подчеркнул, что миссия, с которой она прибыла в Украину – "это продолжение того великого дела, которое вел сенатор Маккейн для помощи нашей демократии, защиты национального суверенитета и воплощение устремлений на членство в НАТО и ЕС".
"Уверен, мы преодолеем все испытания и вместе победим", – резюмировал Арсений Яценюк.
Напомним, что член Сената США от штата Аризона Джон Маккейн скончался в августе прошлого года от тяжелого недуга в возрасте 81 года.
Стоит добавить, что наблюдателем на выборах президента Украины от Европарламента также станет сопредседатель фракции Зеленых и Европейского свободного альянса Ребекка Хармс.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Яценюк встретился с вдовой сенатора Джона Маккейна". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Яценюк: Резолюция ООН по Крыму стала первой значительной дипломатической победой Украины
Сто государств-членов Организации подтвердили незыблемость украинских границ