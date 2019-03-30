Яценюк встретился с вдовой сенатора Джона Маккейна

Яценюк поблагодарил Синди Маккейн за продолжение дела ее мужа

Арсений Яценюк встретился с Синди Макккейн. Фото: пресс-служба "Народного фронта".

Яценюк встретился с вдовой сенатора Джона Маккейна //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/fa2/a57/5c9fa2a576e3a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/fa2/a57/5c9fa2a576e3a.jpg 2019-03-30T19:19:00+02:00 Политика Яценюк поблагодарил Синди Маккейн за продолжение дела ее мужа

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в Киеве провел встречу с вдовой сенатора Джона Маккейна, Синди Маккейн, которая прибыла в Украину в составе американской делегации наблюдателей за ходом президентских выборов в Украине.

"Для меня большая радость и честь встретится сегодня с госпожой Синди Маккейн, женой большого друга Украины, сенатора Джона Маккейна", – написав Яценюк в своем Facebook по окончании встречи.

Также он выразил благодарность Маккейн "за слова поддержки, которая она адресовала всей нашей стране" и подчеркнул, что миссия, с которой она прибыла в Украину – "это продолжение того великого дела, которое вел сенатор Маккейн для помощи нашей демократии, защиты национального суверенитета и воплощение устремлений на членство в НАТО и ЕС".

"Уверен, мы преодолеем все испытания и вместе победим", – резюмировал Арсений Яценюк.

Напомним, что член Сената США от штата Аризона Джон Маккейн скончался в августе прошлого года от тяжелого недуга в возрасте 81 года.

Стоит добавить, что наблюдателем на выборах президента Украины от Европарламента также станет сопредседатель фракции Зеленых и Европейского свободного альянса Ребекка Хармс.

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