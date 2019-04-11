Яценюк выступил за восстановление политического лидерства в противовес популизму

Лидер "Народного фронта" уверен, что перед политиками сейчас стоят совершенно новые вызовы

Фото:nfront.org.ua.

"Системные политики не нашли на данном этапе ответа на изменение системы. Я – за восстановление политического лидерства. Я – за формулировки и за защиту позиции. За то, чтобы в своей борьбе доказывать свою правоту. А не идти по пути популизма и сладких обещаний" , – заявил лидер партии "Народный фронт", основатель Фонда "Открой Украину" Арсений Яценюк, открывая 12-й Киевский Форум по безопасности, который стартовал в четверг, 11 апреля.

Арсений Яценюк подчеркнул, что 2019-й – это год вызовов и выбора: "В Украине проходят выборы Президента страны. И мы ожидаем, что во втором туре будет объявлен победитель, и эти выборы будут такие же демократические, как и в первом туре".

Кроме того, после осенних выборов в Верховную Раду Украины в парламенте будет новая коалиция, будет формироваться Кабинет Министров: "Выборы в парламент не менее важны, чем выборы Президента Украины".

Также вскоре пройдут выборы в Европейский парламент, после чего будет сформировано новое большинство и предназначена новая Европейская комиссия, "что будет иметь непосредственное влияние и на Украине в том числе".

Арсений Яценюк подчеркнул, что при современных политических процессах можно уже сделать несколько выводов: "Считаю, что системные политики не нашли на данном этапе ответа на изменение системы. Мы не готовы к этим новым вызовам. Мы должны откровенно признать, что такая неготовность, когда мы идем на шаг позади изменений в мире, новых технологий, новых подходов, – приводит к существенным изменениям не только политического, но и идеологического ландшафта".

Яценюк отметил, что надо сделать выводы из столетней истории, ведь именно в этом году – век Соборности Украины: "Украина была объединена, но в результате разъединения внутри государства, отсутствия политической воли, российской агрессии против тогдашней Украины и неопределенности Запада Украина потеряла свою государственность. В результате русский большевизм сформировал империю зла, начала репрессии и диктатуру. Империя зла так же провоцировала противостояние в мире и Вторую мировую войну, где Сталин и Гитлер подписывали тайные пакты и меморандумы".

"Вывод – надо уметь занимать политическое лидерство. Надо уметь говорить неприятные вещи. Надо иметь позицию и научиться ее защищать эту позицию. Надо иметь ценности. Никогда нельзя следовать тому, что хотят услышать. Всегда надо следовать тому, во что ты веришь и что хочешь достичь. И найти в себе силы убедить. Так, в новой форме, новыми методами, новыми технологиями, – но с внутренними убеждениями, внутренней свободой и внутренней силой.

Перед государством стоят те же вызовы, которые стояли сто лет назад. А перед нами, как перед политиками, стоят совершенно новые вызовы", – подчеркнул он.

"Или мы пойдем в волну популизма и демагогии, или мы будем стоять на своих ценностях и будем знать и уметь, как убедить граждан в правильности этого выбора. Это сложный, но правильный путь", – подчеркнул лидер "Народного фронта".

"Я – за восстановление политического лидерства. Я – за формулировки и за защиту позиции. Я за то, чтобы в своей борьбе доказывать свою правоту. А не идти по пути популизма и сладких обещаний", – сказал Арсений Яценюк.

В этом году Киевский Форум, проходящий 11-12 апреля, собрал рекордное количество участников – более 1000. Среди них – высокие представители украинского государства и государственного руководства, дипломатии и экспертной среды из более чем 20 стран мира.

Киевский Форум основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году. С тех пор Форум ежегодно становится платформой для дискуссий на высоком международном уровне по актуальным вопросам национальной безопасности, вопросам безопасности Черноморского региона, Европы и мира.

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