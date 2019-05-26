Яценюк – Зеленскому: Требуйте немедленного созыва Совбеза ООН, реакции G7 и ЕС по украинским морякам

Арсений Яценюк подчеркнул, что России наплевать на международное право и для освобождения украинских военнопленных нужно международное давление.

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"Решение Международного суда ООН по морскому праву об освобождении наших моряков и судов требует мировой реакции. Надо сказать государствам-членам ООН, что если такие решения России не указ, то так же захватят ваших граждан, имущество и суда", – подчеркнул лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в своей заметке на Facebook 26 мая.

"России наплевать на международное право. Она вспоминает о нем только в собственной интерпретации", – подчеркнул он.

Арсений Яценюк обратился к президенту Зеленскому: "Требуйте немедленного созыва Совета Безопасности ООН и реакции членов Группы Семи и ЕС. Требуйте, чтобы мир сказал свое слово. Потому что голоса тех, кто хочет вернуть Россию в ПАСЕ, снять санкции или дружить с ней – это слово не друзей и не права. Это – отголосок краха мирового устройства".

Напомним, решение Международного трибунала по морскому праву, который обязал Россию немедленно освободить пленных украинских моряков и корабли ВМСУ, и вернуть их в Украину, вызвало резко негативную реакцию Кремля. В частности в России ответили, что предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву процедуры разрешения споров якобы неприменимы к инциденту в Керченском проливе, а арбитраж, который Украина требует созвать в связи с ним, не имеет юрисдикции в этой области.

В свою очередь посол Украины в Германии Андрей Мельник отметил, что если Москва откажется выполнять решение Международного трибунала по морскому праву, то Киев будет инициировать новые санкции в отношении агрессора.

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