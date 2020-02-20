"Янукович сбежал, но ощущения победы не было": Вятрович о Майдане-2014

Мы были в огненном кольце, мы были под прицелом преобладающих сил, вспоминает политик

Народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович в годовщину расстрела Майдана рассказал, что находился там с самого начала, а 18 февраля, когда начали стрелять по людям, было ощущение, что люди не выстоят – настолько сложно была обстановка. Об этом он рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

"Я на Майдане с 22 ноября, со второго дня после того, как люди начали собираться – в первый день меня просто не было в Украине. И затем все три месяца там. Очевидно, что для меня самыми трудными были дни 18-20 января. Как мы говорим, "ночь с 18 на 20-е". Очень долгая ночь. Тяжелее всего было 18-го, особенно ночью, когда число защитников Майдана было критически малым, и мы думали, что до утра не выстоим. Выстояли. Затем было перемирие, когда казалось, что все успокоиться. А затем расстрелы утром 20-го…", – вспомнил он.

Нардеп отметил, что в тот день, 20 февраля, был среди тех, кто носил носилки с ранеными и убитыми. По его словам, в какой-то момент закончились носилки и стало понятно – число убитых и раненых уже превысило сотню.

"Затем пришла новость, что Янукович сбежал. Ощущения победы не было. Было ощущение трагедии: среди убитых было много моих близких знакомых. В том числе мой друг. Но я думаю, что Майдан все равно победил. Если бы он тогда не победил, тогда то, что мы имеем сегодня на оккупированных территориях Донбасса, было бы по всей стране", – рассказал политик.

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Вятрович говорит, что 18 февраля уже этого года начал свой день с того, что возложил цветы к местам, где погибли люди в Мариинском парке и Крепостном переулке. Он сетует на нереализованный проект Музея Майдана, инициатором которого он был.

"И главное. Майдан не завершен. Сегодня мы, отстаивая независимость нашей страны перед лицом российского агрессора, продолжаем борьбу за идеи Майдана. 18 февраля 2014 года территория свободной, независимой, демократической Украины уменьшилась до какой-то небольшой части Майдана Независимости. Мы были в огненном кольце, мы были под прицелом преобладающих сил, которые не хотели свободной Украины. Но нам удалось расширить эту территорию почти на всю Украину. К сожалению, пока не освободили Крым и Донбасс, но это впереди. Мы побеждали и в гораздо более худших условиях", – подытожил нардеп.

В годовщину расстрелов на Майдане сайт "Сегодня" попросил народных депутатов, принимавших участие в Революции Достоинства, поделиться даже не историями, а, скорее эмоциями или осмыслением случившегося шесть лет назад. Политики рассказали о своем участии в Майдане.

18-20 февраля украинцы вспоминают события, навсегда изменившие Украину. Именно в эти дни в 2014 году на Майдане начались расстрелы активистов, участвовавших в Революции Достоинства. Тогда в центре Киева погибли около ста человек, несколько десятков пропали без вести, более тысячи получили ранения, а сотни были арестованы и подверглись пыткам. Мы собрали воспоминания украинцев о самых кровавых днях Майдана.

Смотрите в сюжете, как продвигаются дела в расследовании преступлений на Майдане:

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