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"Янукович сбежал, но ощущения победы не было": Вятрович о Майдане-2014

20 февраля, 16:00

Виталий Рябошапка

Мы были в огненном кольце, мы были под прицелом преобладающих сил, вспоминает политик

Народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович в годовщину расстрела Майдана рассказал, что находился там с самого начала, а 18 февраля, когда начали стрелять по людям, было ощущение, что люди не выстоят – настолько сложно была обстановка. Об этом он рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

"Я на Майдане с 22 ноября, со второго дня после того, как люди начали собираться – в первый день меня просто не было в Украине. И затем все три месяца там. Очевидно, что для меня самыми трудными были дни 18-20 января. Как мы говорим, "ночь с 18 на 20-е". Очень долгая ночь. Тяжелее всего было 18-го, особенно ночью, когда число защитников Майдана было критически малым, и мы думали, что до утра не выстоим. Выстояли. Затем было перемирие, когда казалось, что все успокоиться. А затем расстрелы утром 20-го…", – вспомнил он.

Нардеп отметил, что в тот день, 20 февраля, был среди тех, кто носил носилки с ранеными и убитыми. По его словам, в какой-то момент закончились носилки и стало понятно – число убитых и раненых уже превысило сотню.

"Затем пришла новость, что Янукович сбежал. Ощущения победы не было. Было ощущение трагедии: среди убитых было много моих близких знакомых. В том числе мой друг. Но я думаю, что Майдан все равно победил. Если бы он тогда не победил, тогда то, что мы имеем сегодня на оккупированных территориях Донбасса, было бы по всей стране", – рассказал политик.

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Вятрович говорит, что 18 февраля уже этого года начал свой день с того, что возложил цветы к местам, где погибли люди в Мариинском парке и Крепостном переулке. Он сетует на нереализованный проект Музея Майдана, инициатором которого он был.

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"И главное. Майдан не завершен. Сегодня мы, отстаивая независимость нашей страны перед лицом российского агрессора, продолжаем борьбу за идеи Майдана. 18 февраля 2014 года территория свободной, независимой, демократической Украины уменьшилась до какой-то небольшой части Майдана Независимости. Мы были в огненном кольце, мы были под прицелом преобладающих сил, которые не хотели свободной Украины. Но нам удалось расширить эту территорию почти на всю Украину. К сожалению, пока не освободили Крым и Донбасс, но это впереди. Мы побеждали и в гораздо более худших условиях", – подытожил нардеп.

В годовщину расстрелов на Майдане сайт "Сегодня" попросил народных депутатов, принимавших участие в Революции Достоинства, поделиться даже не историями, а, скорее эмоциями или осмыслением случившегося шесть лет назад. Политики рассказали о своем участии в Майдане.

18-20 февраля украинцы вспоминают события, навсегда изменившие Украину. Именно в эти дни в 2014 году на Майдане начались расстрелы активистов, участвовавших в Революции Достоинства. Тогда в центре Киева погибли около ста человек, несколько десятков пропали без вести, более тысячи получили ранения, а сотни были арестованы и подверглись пыткам. Мы собрали воспоминания украинцев о самых кровавых днях Майдана.

Смотрите в сюжете, как продвигаются дела в расследовании преступлений на Майдане:

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Майдан Владимир Вятрович

Источник: Сегодня

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