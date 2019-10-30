Яременко в Раде рассматривал в телефоне девушек: видео

После двух скандальных переписок народный избранник не успокоился и продолжил искать девушек

Богдан Яременко. Скриншот

После переписок с девушками, народного депутата от "Слуги народа", председателя комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдана Яременко заметили за просмотром девушек прямо на заседании парламента.

Соответствующее видео опубликовало издание "Буквы".

Отмечается, что это произошло на сегодняшнем утреннем заседании Рады. Сначала нардеп просматривал рабочую переписку, после чего решил переключиться на "кое-то поинтересней" и зашел в приложение для знакомств, где просматривал девушек.

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Отметим, что в данном приложении пользователь должен указать возрастной диапазон, территорию, где должна проживать "половинка", и тогда программа выдает пользователей с подходящими анкетами.

Как сообщали новости "Сегодня", Богдана Яременко уже ловили на интимной переписке. На заседании парламента 29 октября журналисты подсмотрели переписку нардепа и оказалось, что она далеко не рабочая. Он сидел в двух чатах для знакомств и живо интересовался, почем услуги "жриц любви".

После этого сам Яременко объяснил переписку с проституткой и даже сказал, что жена в курсе. Он заявил, что переписка специально была им сфабрикована, чтобы якобы проверить реакцию журналистов. Он считает, что представители СМИ не должны вести съемку телефонов депутатов и раскрывать их переписки.

А тем временем под Радой 30 октября прошел митинг – учителя выступили против планов вдвое увеличить педагогическую нагрузку. Подробней смотрите в сюжете:

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