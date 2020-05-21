"ВышиванкаDAY": канал "Украина 24" и новости "Сегодня" приглашают украинцев присоединиться к культурному празднику

В этом году к празднованию присоединятся известные звезды украинского шоу-бизнеса, выдающиеся спортсмены и авторитетные политики

21 мая информационный канал "Украина 24" и новости "Сегодня" устроят грандиозный праздник — "ВышиванкаDAY". Это масштабное патриотическое событие, основанное "Медиа Группой Украина". В этом году к празднованию присоединятся известные звезды украинского шоу-бизнеса, выдающиеся спортсмены и авторитетные политики. Каждый украинец станет частью уникального проекта, ведь всех нас объединяет культура!

Испокон веков вышитая рубашка считалась главным украинским оберегом. Сегодня вышиванка — это ДНК нашей нации, которая объединяет украинцев независимо от того, в какой точке мира они находятся. И уже 21 мая телеканал "Украина 24" и новости "Сегодня" в эфире и онлайн проведут грандиозное празднование "ВышиванкаDAY".

В эфире "Украина 24" зрители узнают секреты создания вышиванок, увидят поздравления известных звезд шоу-бизнеса, спорта и даже поздравления от первых лиц государства. Участники "ВышиванкаDAY" будут в национальной одежде от известного дизайнера Юлии Магдыч, а также в собственных вышиванках.

"Вышиванка — это не просто национальная одежда, это древний оберег, который стал символом украинского народа. Новости "Сегодня" уже второй год подряд продолжают традицию празднования масштабного проекта "ВышиванкаDAY", в этом году к празднованию присоединился информационный канал "Украина 24". Такое празднование — это своеобразное чествование украинских традиций и нашего богатого культурного наследия. Да, в этом году весь мир и Украина зависимы от условий карантина, но самоизоляция нас не пугает! Мы проведем "ВышиванкаDAY" на полную, не подвергая риску ни одного гражданина нашей страны. Все, кто желает разделить этот праздник вместе с нами, смогут появиться на страницах наших соцсетей, в нашем эфире, выиграть дизайнерскую вышиванку и поделиться собственным зарядом патриотизма. И не важно, где вы находитесь — в Киеве, Лондоне или в Тель-Авиве — "Украина 24" приглашает всех объединиться в такой замечательный день! Для нас нет границ, ведь украинцы всегда вместе", — говорит главный редактор "Новостной Группы Украина" Юрий Сугак.

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Талантливая дизайнер Юлия Магдыч в марафоне "Нас Объединяет Культура" представляет уникальный подарок — авторскую вышиванку! Каждый украинец получит шанс стать обладателем вышитого наряда от украинского дизайнера.

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По 21 мая на официальной странице Facebook канала "Украина 24" проходит конкурс, по условиям которого нужно опубликовать фото в вышиванке на своей странице и написать несколько предложений о значении вышиванки в вашей жизни, не забыть упомянуть страницу "Украина 24" и поставить хэштег #УкраїнціРазом. С помощью специальной программы случайным образом 21 мая будет выбран победитель.

Юлия Магдыч — украинский дизайнер и соавтор праздника "ВышиванкаDAY". Ее наряды выбирают популярные селебрити, спортсмены и другие публичные деятели. В каждую свою работу Юлия вкладывает мощный сакральный смысл, наполняя красивые вышиванки древними орнаментами.

"Нет на свете красивее нарядов, чем национальная одежда, а особенно — одежда украинцев. Вышитая рубашка, как связывающий элемент народа Украины, наполняет каждого из нас неисчерпаемой энергетикой, объединяя в сильную, непобедимую нацию. Носить вышиванку — это большая гордость. А творить такой наряд — невероятная ответственность. Поэтому к каждой своей работе я подхожу с большим энтузиазмом, вкладывая всю душу и безграничную любовь", — рассказала дизайнер.

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